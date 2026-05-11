GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto butta via una salvezza anticipata, facendosi superare 38-41 in gara3 del primo turno dei playout dal Bellaria Cappuccini Pontedera, al termine di una partita in chiaroscuro (foto d’archivio di Stefano Venezia). Al Palasport di via Austria si è assistito alla solita gara maschia, tutta fisicità, con Borellini e compagne che hanno finito per pagare soprattutto i tanti errori commessi nei tiri liberi. E’ stato un match giocato sempre punto a punto, in cui le biancorosse sono riuscite a trasformare un – 9 arrivando ad avere anche dieci punti di vantaggio, ma si sono fatte rimontare dalle pisane.

“Ancora una volta abbiamo pagato la nostra discontinuità – commenta coach Luca Faragli – con soli 38 punti non si può vincere, specialmente quando si sbagliano tutti quei tiri liberi. Buone le prestazioni di Matilde Pepi, Teresa Vallini e di Giulia Faragli in difesa”.

La sconfitta contro Bellaria Cappuccini costringerà la Gea a un turno supplementare contro la Nicola Chimenti Livorno, superata in gara3 dal Nuovo Basket Altopascio. La serie decisiva, al meglio delle tre partite, scatterà martedì 19 maggio al Palasport di via Austria e si salverà cchi riuscirà a vincere due partite.

La formazione: Pepi, Teresa Vallini, Borellini, Sliusar, Apicella, Vannozzi, Emma Bertaccini, Merlini, Mazzi, Cipoletta, Faragli, Carolina Vallini.

La situazione: Gea Grosseto-Bellaria Cappuccini 1-2 (57-45, 36-52, 38-41).