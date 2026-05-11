GROSSETO – È la pioggia la grande protagonista dell’ultima giornata di Serie B. La prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto di softball, infatti, dopo la vittoria per 10-0 al quinto inning sul Cali Roma, non ha potuto disputare il match contro l’Atoms’ Chieti causa maltempo (stesso esito per la gara tra Atom’s e Cali Roma). Le due partite saranno eventualmente recuperate, se influenti per la classifica, alla fine del campionato. “Al di là della pioggia – dichiara il manager Paolo Verrecchia – abbiamo portato a casa una vittoria importante. Segnalo la buona prestazione di Giulia Verrecchia in pedana e di Giorgia Marianello in ricezione. È stata una giornata positiva anche per l’attacco, capace di dimostrare determinazione e una brillante condizione, con due valide di Verrecchia e Trovò e una di Lapalorcia e Ruberto”.

Ottima vittoria anche per le Under 16 del Big Mat Bsc Grosseto (nella foto). Le ragazze guidate dal manager Fiorenzo Cappuccio si sono imposte per 15-6 sulla Fiorentina. “È stata una bella partita – commenta Fiorenzo Cappuccio -, giocata nella maniera adeguata. Sottolineo le performance in pedana di Martina Ginesi, Viola Di Gennaro e Lilly Childers, ma anche il dinamismo dell’attacco, con tutte le mazze che hanno registrato varie valide. In generale siamo molto soddisfatti, dato che quello che proviamo in allenamento lo rivediamo poi nelle gare. Inoltre, ci rende contenti vedere la serenità e l’impegno che tutto il roster sta mettendo in ogni occasione”.

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