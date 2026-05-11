GROSSETO – Una giornata indimenticabile quella di ieri per il Circolo Tennis Grosseto. Sui campi di casa, le ragazze del CT Grosseto hanno conquistato una convincente vittoria per 3-1 sul Tennis Training di Foligno nella terza giornata del campionato a squadre di Serie B2 femminile, regalando continuità a un percorso stagionale sempre più entusiasmante. A rendere ancora più speciale la giornata, il riconoscimento tributato al Presidente Paolo Borghi, insignito di uno dei premi più prestigiosi del panorama sportivo nazionale.

Ad aprire le danze è stata Rachele Saleppico, che ha dato prova di grande carattere e solidità mentale. Dopo aver ceduto il primo set per 4-6, la tennista del CT Grosseto ha saputo ribaltare l’inerzia del match con autorevolezza, dominando il secondo e il terzo parziale con un netto 6-2, 6-0, imponendosi così su Elena Toccacieli in una rimonta di sostanza e qualità.

Ancora più perentoria la prestazione di Martina Pratesi, che non ha lasciato scampo alla sua avversaria Viktoria Antoniuk: un doppio 6-0, 6-1 eloquente, che ha certificato la netta superiorità della tennista grossetana in una prova di assoluta solidità.

Il punto della bandiera per Foligno è arrivato grazie a Ginevra Batti, che ha avuto la meglio su Maria Vittoria Viviani Ghisolfi al termine di un match equilibrato e combattuto: dopo aver perso il primo set per 1-6, la tennista umbra ha trovato le risorse per ribaltare la situazione, chiudendo con un 6-4, 6-3 che ha accorciato le distanze nel punteggio complessivo.

Il punto decisivo, quello che ha messo il sigillo definitivo sulla vittoria grossetana, è arrivato dal doppio. Maria Vittoria Viviani Ghisolfi e Martina Pratesi hanno formato una coppia affiatata e complementare, superando senza particolari affanni il duo Batti-Toccacieli con un netto 6-3, 6-4. Una prova di squadra che ha chiuso in bellezza una giornata di grande tennis.

A coronare una giornata già straordinaria sul piano sportivo, il Presidente del Circolo Tennis Grosseto Paolo Borghi è stato insignito del prestigioso Premio ANSMES Grosseto 2026, conferito dall’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP. Un riconoscimento di altissimo profilo, che premia anni di dedizione, passione e lavoro instancabile al servizio dello sport grossetano e del tennis maremmano in particolare.

Un doppio motivo di orgoglio, dunque, per tutto il Circolo Tennis Grosseto, che celebra i successi delle proprie atlete e al tempo stesso vede riconosciuto il valore del proprio Presidente.

Il CT Grosseto prosegue il proprio cammino nel campionato di Serie B2 femminile con rinnovata fiducia e determinazione. Il prossimo incontro contro il Circolo Tennis Sinalunga sarà occasione per confermare quanto di buono mostrato fino ad ora (nella foto, da sinistra: Valeria Prosperi, Martina Totò, Giulia Duchini, Martina Pratesi, Rachele Saleppico, inginocchiato Alberto Sarubbi).