GROSSETO – Ritorna alla vittoria in Coppa Toscana la formazione Under 17 della Gea Basketball Grosseto che domenica si è imposta 48- 36 sul campo de Le Mura Lucca. Gara potenzialmente pericolosa vista la forzata assenza di Matilde Pepi – infortunata in gara 3 dei playout della C, alla quale è stata dedicata la vittoria – Sliusar e Grilli, a causa di impegni familiari. Le ragazze di Marco Romboli hanno evitato però la trappola e si sono portate a casa i due punti su una gara intensa per quattro tempi. I primi due sono stati tutto controllo ed equilibrio, con le grossetane andate al riposo sotto di un punto. Nel terzo le atlete si sono liberate di tensioni e frenesia e hanno preso il largo, arrivando fino a +14, per poi controllare con calma la veemenza e il gioco duro aggressivo delle lucchesi, per terminare con un più che merititato +12 finale.

La Gea Under 17 porta così a 4 le vittorie su 6 gare in questa seconda fase, dietro alle corazzate Us Livorno, con la quale le grossetane hanno perso di sette punti dopo un grande incontro, e Basket Rosa Empoli.

Sabato 16 e domenica 17 sono previste due trasferte consecutive “ostiche”, a Pistoia ed Empoli, ma da affrontare con serenità, visti i valori espressi ultimamente.

La rosa della Gea Under 17: Bisanti, Mazzi, Marconi, Giorgi, Diacene, Apicella, Manganelli, Cardelli.