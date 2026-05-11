GROSSETO – «Affrontiamo questo congresso con una scelta chiara: costruire insieme ai Giovani Democratici un percorso vero di rinnovamento e di rafforzamento del Partito Democratico nella nostra provincia. Un percorso che, con la mia candidatura, intendo garantire e portare avanti con determinazione». Così interviene Giacomo Termine nel pieno della fase congressuale, indicando nella collaborazione strutturata con le nuove generazioni uno dei pilastri della proposta politica.

«La mozione dei Giovani Democratici mette al centro un punto essenziale – prosegue -: la marginalità non è un destino, ma il prodotto di scelte politiche, e quindi può essere contrastata con una visione e con politiche adeguate. Per questo il lavoro che vogliamo costruire non è solo organizzativo, ma profondamente politico: significa rimettere al centro il diritto a restare, a studiare, a lavorare e a vivere nei nostri territori senza essere costretti ad andarsene. Significa affrontare temi concreti come università, lavoro, casa, servizi e sviluppo, con una visione nuova e più coraggiosa».

In questo quadro, secondo Termine il rapporto con l’organizzazione giovanile rappresenta un elemento strategico: «Voglio rivolgere un sincero augurio di buon lavoro a Cosimo Garofalo, nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici, con cui avvieremo fin da subito un confronto stretto e continuo. Allo stesso tempo è giusto riconoscere il lavoro e il percorso costruito in questi anni da Federico Badini e Cristian Marchini. Federico rappresenta anche l’esempio concreto di come dalla scuola politica della giovanile si possa crescere dentro il partito, assumendo incarichi territoriali e contribuendo a costruire risultati e classe dirigente. È questo il valore che i Giovani Democratici devono continuare ad avere: dare linfa nuova al Partito Democratico, formando una nuova generazione di amministratori, dirigenti e militanti. È ciò che sta già accadendo con Cristian e ciò che tutti auspichiamo possa proseguire con Cosimo».

Il congresso, quindi, viene interpretato come un passaggio politico decisivo. «Non è solo una fase interna al partito, ma l’occasione per costruire un Pd più forte, più aperto e più rappresentativo, capace di unire le diverse sensibilità e di parlare davvero ai territori». Lo sguardo è già rivolto alle prossime sfide. «Il nostro obiettivo è arrivare alle scadenze amministrative con un partito più solido, radicato e competitivo. Questo percorso, che nasce oggi dentro il congresso, deve portarci a costruire una proposta credibile di governo per la provincia di Grosseto, a partire dalla città capoluogo».

«Insieme ai Giovani Democratici – conclude Termine – possiamo aprire una nuova stagione: più partecipata, più ambiziosa, più utile alle nostre comunità. Ed è esattamente questo l’impegno che mi assumo con la mia candidatura».