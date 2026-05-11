MASSA MARITTIMA – C’è un censimento in corso che, già dal nome di uno dei riconoscimenti in palio, merita attenzione: si premierà “miglior trattore non protagonista“. Ma non è una gara tra mezzi agricoli, è un invito a far emergere registi e documentaristi che raccontano zone rurali, borghi e luoghi minori, quelli che di solito restano fuori dai riflettori.

L’iniziativa è della rete pibinko.org, nell’ambito del corso di educazione cinica (in senso filosofico classico, ci tengono a precisare gli organizzatori) dell’unirural 2025-2026, e parte da una domanda semplice ma potente: quanto conta, per una comunità piccola, essere raccontata in un documentario?

Il caso Tatti: quattro documentari in cinque anni

Lo spunto nasce proprio qui, dalle Colline Metallifere. Tatti, frazione di Massa Marittima, in cinque anni è stata protagonista di almeno quattro documentari: dal “Volere è Podere” di Carlo Simeoni (2021) a “Le api di Tatti” di Federico Santini (2023), fino ai recentissimi “Tatti, paese dei sognatori” di Ruedi Gerber (2025) e “Quando gli emigranti in Toscana invecchiano” di Susan Gluth (2026).

Opere diverse, percorsi differenti, ma tutte accomunate dal voler raccontare un posto e le persone che lo abitano. Per chi vive lì, questa attenzione è un “supporto morale” importante. Ma anche veicolo di promozione turistica e sociale. Importanti mezzi per zone che come molti paesi dell’entroterra soffrono problemi di servizi e spopolamento.

Ogni borgo e località, ha la propria peculiarità. Ma quanto sono particolari questa particolarità? E quanti altri borghi, valli, colline della Maremma hanno storie da raccontare ma nessuno che le documenta? O magari c’è chi le ha documentate ma non ne sappiamo niente? Anche a domande come queste vuol dare risposta il censimento-concorso.

Come partecipare: cercasi documentaristi (ma anche trattori memorabili e non solo)

Il censimento che premierà il miglior trattore non protagonista cerca proprio questo: film e documentari su zone minori o poco note della Maremma, realizzati da chi ci vive o da chi li ha attraversati con rispetto e curiosità. Non servono definizioni rigide di “minore”: si parla di borghi, valli, lagune, insomma posti con una identità geografica riconoscibile ma non propriamente mainstream.

Chi ha realizzato un documentario, o conosce chi lo ha fatto, può scrivere a [email protected] o chiamare il 3317539228. I lavori segnalati saranno mappati, resi visibili attraverso la rete pibinko.org e potranno entrare in collaborazioni, eventi e rassegne nell’ambito del corso unirural.

Le segnalazioni vanno inviate entro settembre per dare tempo di fare “un lavoro a modino” e magari istituire vari premi e riconoscimenti. Chissà che non spunti anche qualche altro riconoscimento originale oltre al miglior trattore non protagonista. Tra le categorie in programma, oltre al celebre “miglior trattore non protagonista”, ci potrebbero essere le “migliori fette speciali” (per scene di merende e degustazioni) e altre menzioni ancora da definire.

Niente giurie preconfezionate: un’idea che fa sorridere, ma dice molto

I criteri di selezione? Non sono definiti a priori. L’idea è distinguere tra opere prodotte “con sudore e senza film commission” e lavori concepiti “da fuori”, anche belli e personali, ma con un impatto diverso sul territorio.

L’obiettivo non è dire cosa è meglio e cosa è peggio, ma dare più visibilità a chi ne ha meno e lavora con lo stesso cuore (o forse un pochino di più) di chi ha già i riflettori addosso.

Un censimento che passa dai trattori ai documentaristi, che cerca “le cose” attraverso chi le documenta, e che premia con ironia ciò che di solito resta fuori campo. Un’iniziativa leggera nella forma, ma seria nel merito: perché raccontare un borgo, una valle, una comunità minore significa darle dignità, memoria e, forse, un futuro.

E se il premio al “miglior trattore non protagonista” fa sorridere, è proprio questo il punto: dietro a quel trattore c’è sempre una storia, un luogo, una comunità che merita di essere vista. Ora non rimane che ingranare la marcia e, per chi può, partecipare.