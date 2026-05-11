GROSSETO – Il presidente della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, Stefano Mei, ha conferito le Querce al Merito Atletico a Francesco Angius e Andrea Presacane, entrambi tecnici dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Angius, collaboratore di lunga data del settore lanci della Federazione, è stato insignito della Quercia di secondo grado per il biennio 2023/2024, riconoscimento che arriva a quasi 10 anni di distanza dal conferimento del primo dei tre livelli. Per Presacane, nell’organigramma federale della velocità, c’è invece la Quercia di primo grado.

Le “Querce al Merito Atletico” rappresentano le più alte onorificenze conferite dalla Federazione alle figure che si sono distinte per una lunga e qualificata attività, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’atletica italiana.

“Soddisfazione per un riconoscimento che arriva dopo 40 anni di attività su campo” commentano i due tecnici e il Presidente dell’Atletica Grosseto Banca Tema Adriano Buccelli, che si preparano a vivere una stagione estiva piena di impegni. La società di casa si appresta infatti a ospitare non solo i Campionati Italiani Allievi, in scena allo Stadio Carlo Zecchini il 27 e 28 giugno, ma anche la seconda edizione del Meeting Gold, manifestazione in programma sabato 30 maggio e che lo scorso anno vide la presenza di molti protagonisti dell’atletica italiana. Angius e Presacane faranno invece parte della spedizione azzurra che volerà a Eugene, nell’Oregon, per i Campionati Mondiali Under 20 (5/9 agosto), spedizione alla quale, nel caso dell’ottenimento del minimo di partecipazione, si spera possa aggiungersi il grossetano Mattia Bartolini. Ma prima, dal 16 al 19 luglio, a Rieti sono in programma gli Europei U18, manifestazione dove nel corso delle prossime settimane molti atleti biancorossi si giocheranno la qualificazione.