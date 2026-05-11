MAGLIANO IN TOSCANA – Si è svolta ieri, domenica 10 maggio, nella giornata dedicata alla mamma, la cerimonia di assegnazione dei dieci nuovi alberi piantumati nel “Giardino dei bambini”.

Un incontro che, a causa del maltempo si è tenuto al centro enoturistico di Magliano in Toscana e che riguarda le piante messe a dimora nell’area verde adiacente al parcheggio del Cassero a Magliano in Toscana, realizzata dall’amministrazione comunale per celebrare i nuovi nati nell’anno 2025 nel territorio comunale. Sicomori, corbezzoli, melograni: sono 35 complessivamente gli alberi piantumati e dedicati, ognuno, ai bambini e alle bambine nati tra il 2023 e il 2025.

Un momento emozionante, che sta diventando una tradizione per l’amministrazione Fusini, e che vuole assumere anche un valore simbolico per la crescita della comunità. Durante la cerimonia è stata anche consegnata a tutti i genitori una pergamena che consente loro di individuare l’albero all’interno dell’area verde, di avere informazioni sulla tipologia della pianta scelta e che contiene un messaggio del sindaco Gabriele Fusini.

“Abbiamo scelto piante tipiche del nostro territorio – spiega l’assessore al Sociale Anna Lampredi – come, appunto, sicomoro, melograno e corbezzolo, che fioriscono in momenti diversi dell’anno e che, quindi, possono rendere l’area verde, che si snoda in un percorso ad anello dal Cassero verso Santa Maria in Borraccia e San Bruzio, molto colorata, accogliente e suggestiva, creando, in alcuni periodi, una vera e propria esplosione di fiori e colori. Il nostro desiderio, infatti, è che la zona sia vissuta dai cittadini e dai visitatori e che le famiglie possano assistere allo sviluppo del giardino, in parallelo con la crescita dei propri figli”.

“Desideriamo che questa area si riempia non solo di verde, ma anche di vita, storie e speranza – si legge nel messaggio per i genitori del sindaco Gabriele Fusini – perché ogni nuova vita sarà accolta dalla nostra comunità con semi e radici. Quelli del ‘Giardino dei bambini’ saranno alberi forti, come liberi e forti vogliamo i nostri figli. Offriranno ombra e ristoro, come fanno, ogni giorno, le braccia dei genitori. Desideriamo che le famiglie vedano svilupparsi questi alberi in un luogo che abbiamo pensato come tributo proprio alla forza silenziosa di chi cresce un essere umano, alla pazienza infinita, al coraggio quotidiano. Il ‘Giardino dei bambini’ è per noi il simbolo di una comunità che non dimentica, che non resta indifferente, che accompagna, custodisce e protegge, così come l’ho immaginata quando ho deciso di provare a guidarla. Magliano è un luogo di radici profonde che vogliamo sia anche un luogo di rami che si alzano verso il cielo, pieni di futuro”.