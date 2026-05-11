ROCCASTRADA – Giovedì 12 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccastrada per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via del Posatoio.

I lavori sono in programma dalle 9 alle 12.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Piloni e Belagaio. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.30.

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