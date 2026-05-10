FOLLONICA – Sono stati i carabinieri di Follonica con l’ausilio dei vigili del fuoco a ritrovare il corpo senza vita dell’uomo di 51 anni, residente a Siena, nella sua casa di via San Martino nella città di Golfo.

L’allarme era stato lanciato dalla moglie che da diverse ore aveva perso le tracce del marito. Non riusciva infatti a contattarlo e dopo diversi tentativi si era rivolta ai carabinieri di Siena.

I militari si erano poi rivolti ai colleghi di Follonica visto che la coppia era proprietaria di una seconda casa a Follonica. Una volta arrivati sul posto i carabinieri hanno prima cercato di capire se ci fosse qualcuno in casa e dopo aver sentito squillare il telefono cellulare dell’uomo hanno richiesto l’intervento die vigili del fuoco per entrare nell’appartamento visto che la porta di ingresso risultava chiusa dall’interno.

Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia anche se al momento non risulterebbero segni di violenza.