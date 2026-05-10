PUNTA ALA – Cinque giorni di sport, spettacolo e socializzazione al prestigioso Golf Club Punta Ala, che ha ospitato il 54esimo Torneo Internazionale Senior e Ladies d’Italia e 11esimo Trofeo IBL Banca 2026, articolato in due importanti appuntamenti dedicati al golf senior nazionale e internazionale: la gara individuale e la competizione a squadre.

Cinque giornate di grande sport, amicizia e convivialità hanno animato il celebre percorso maremmano, che si è presentato ai partecipanti in condizioni impeccabili, confermandosi ancora una volta tra i campi più apprezzati del panorama golfistico italiano per qualità tecnica, bellezza paesaggistica e cura del tracciato.

guarda tutte le foto 14



Torneo Internazionale Senior e Ladies d’Italia al Golf Club Punta Ala

Numerosi giocatori provenienti da tutta Italia hanno preso parte alle manifestazioni, vivendo giornate di sport e divertimento all’insegna del fair play e della passione per il golf. Molto apprezzata anche l’organizzazione dell’evento e l’accoglienza riservata agli ospiti dal Golf Club Punta Ala.

Un sentito ringraziamento va a IBL Banca Gruppo Bancario, sponsor principale della manifestazione, il cui prezioso supporto ha contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’evento. La vicinanza di IBL Banca al mondo dello sport e del golf senior rappresenta un segnale importante di attenzione verso iniziative che valorizzano il territorio, la socialità e i valori dello sport.

Le premiazioni sono state effettuate dal Dott. Fernando Damiani, Presidente del GCPA, mentre i premi sono stati gentilmente offerti da IBL Banca Gruppo Bancario.

Ecco i risultati del 54esimo Torneo Internazionale Senior e Ladies d’Italia Individuale e 11esimo Trofeo IBL Banca della gara individuale disputatasi il 5 e il 6 maggio. Nella classifica Senior, il 1° Lordo Assoluto è stato conquistato da Marcello Labor con un totale di 59 punti. Tra gli Senior Under 65 si è imposto Stefano Selva con 61 punti netti, seguito da Ivano Scarpini, anch’egli con 61 punti. Fra i Senior Gentlemen (65/74) successo per Renzo Di Sero con 75 punti, davanti a Umberto Beomonte Zobel, anch’egli a quota 75. per i Senior Master (75+) vittoria per Amedeo Spaziani con 73 punti, seguito da Domenico Di Sero con 65 punti.

Per la classifica Ladies, nella categoria Under 65 si è distinta Laura Raffi che, con 76 punti, ha realizzato anche il miglior punteggio netto assoluto dell’intera manifestazione.

Nella categoria Over 65 vittoria per Giuseppina Siffredi con 66 punti.

Grande partecipazione e clima di entusiasmo anche per la competizione a squadre disputata venerdì 8 e sabato 9 maggio. Nella categoria maschile, il titolo lordo è andato alla squadra Italia “B”, composta da Alberto Conti, Riccardo Boris, Salvo Cunzolo e Marco Rambaldi con 134 punti. La classifica netta maschile ha visto il successo della squadra Italia “E” composta da Renzo Di Sero, Domenico Di Sero, Gennaro Di Stefano e Amedeo Spaziani con 218 punti.

Nella categoria mista con una grande rimonta si è imposta la squadra Italia “G”, formata da Dino Zamerri, Marta Berti, Francesco Salesia e Paola Fagiolini con 210 punti.

Il Golf Club Punta Ala si conferma così una delle sedi di riferimento del golf senior italiano, capace di coniugare alto livello sportivo, ospitalità e un contesto naturalistico unico nel cuore della Maremma toscana.