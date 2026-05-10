GROSSETO – Aggiornamento ore 21.15: «Al momento non sembrerebbe un omicidio» questa è l’unica cosa che la procuratrice, Maria Navarro, ha dichiarato alla stampa dopo ore di rilievi da parte dei carabinieri. Le indagini ovviamente non sono ancora chiuse, tra le altre cose si attendono le risultanze di quanto rilevato dal medico legale, Mario Gabbrielli.

Sembra che l’uomo, un cinquantenne grossetano, sia stato trovato a terra, morto, con molto sangue attorno a sé, tanto da far sospettare una morte violenta che ha richiesto un intervento così massiccio di forze dell’ordine.

L’uomo abitava in un monolocale a pianoterra e in passato aveva avuto alcuni problemi.

News ore 20.08: Un corpo senza vita è stato trovato a Grosseto, in via Giacosa, nella zona tra Verde Maremma e Barbanella.

Stanno indagando i carabinieri che hanno transennato tutta l’area d’accesso alla via. Sul posto è arrivato anche il “reparto scientifica”.

Sul luogo è presente il medico legale, Mario Gabbrielli e la procuratrice della Repubblica di Grosseto Maria Navarro. Per il momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

(Notizia in aggiornamento)

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