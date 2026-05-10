GROSSETO – Circolo Pattinatori Grosseto e Sarzana nell’ultimo impegno della stagione divertono i tifosi accorsi alla pista “Mario Parri” di via Mercurio. I liguri, dopo quaranta minuti equilibratissimi si impongono, come all’andata, per 7-6 e chiudono al nono posto. I ragazzi di Massimo Mariotti, settimi nella regular season, salutano il campionato dopo aver disputato una bella partita, che arriva dopo un’annata sempre ai massimi livelli.

Il Cp Grosseto va in vantaggio al primo affondo dopo appena 38 secondi con un gran tiro dalla destra di Stefano Paghi, autore di una stagione sopra le righe. Le due squadre giocano libere, senza pressione. Al 7′ Rubio trova il pareggio, ma dopo appena cinque secondi dalla ripresa del gioco il capitano dei Pattinatori Pablo Saavedra, con uin delizioso alza e schiaccia mette alle spalle del portierino follonichese Alessandro Grossi. La gara seguita da un pubblico numeroso, che ha gremito l’impianto di via Mercurio, è divertente e senza tanti tatticismi e al 9′ è Munnè a battere Squarcia per la seconda volta. Il talentuoso numero uno del Cp al 15′ deve lasciare la porta per due minuti all’esordiente Mattia Marinoni, classe 1987, che lascia le cose come stanno, con la squadra in inferiorità numerica. Tra il 18′ il 24′ il Sarzana allunga fino al 2-4, con le segnature di Munnè e De Rinaldis. Grosseto prova a rifarsi sotto, ma i rossoneri di Sergio Festa vanno al riposo sul doppio vantaggio.

Nella ripresa ci pensa però Barragan a segnare il 3-4 su rigore, sistemando la pallina all’incrocio dei pali. Al 5′ invece i gambali di Squarcia fermano il penalty di Munnè, mentre all’8′ c’è gloria per il giovane che mette in rete da due passi. Quattro minuti dopo botta e risposta tra Barbieri, a segno con una bella incursione, e De Rinaldis nel giro di otto secondi. Il quintetto maremmano non ha intenzione di mollare e Barbieri firma la doppietta personale a metà tempo. A 3′ dalla fine Barragan si fa parare un tiro di rigore da Grossi. Il Cp va più volte vicino al pareggio e lo trova con un gran tiro di Sillero, ma a 38 secondi dalla sirena Mennù trasforma una punizione di prima che vale un altro 7-6

La serata si chiude con un giro d’onore dei biancorossi che danno appuntamento ai loro appassionati al prossimo autunno per il settimo campionato consecutivo di serie A1.

Cp Grosseto-Hockey Sarzana 6-7

C.P. GROSSETO: Squarcia, Marinoni; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Cardi, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

HOCKEY SARZANA: Alessandro Grossi, Cristian Grossi; Manrique, Tabarelli, Borsi, Rubio, Munnè, Angeletti, Lavagetti, De Rinaldis. All. Sergio Festa.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

RETI: nel p.t. 0’38 Paghi, 6’58 Rubio, 7’03 Saavedra, 8’27 Munnè, 17’42 Munnè, 23’23 De Rinaldis; nel s.t. 1’50 Barragan (rig.), 7’18 Angeletti, 8’19 Barbieri, 8’27 De Rinaldis, 11’18 Barbieri, 24’01 Sillero, 24’22 Munnè (p.p.)

ESPULSIONI (2′): Squarcia