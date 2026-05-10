GROSSETO – La foto che vi proponiamo oggi è quella della squadra di basket Grosseto Libertas, è stata scattata al palazzetto dello sport e ci è stata inviata da Roberto Pecci.

«Vi mando questa foto a nome di mio fratello Daniele – spiega Roberto – anche lui tra i ragazzini nell’immagine che è stata scattata nella stagione 1974-75».

«Daniele aveva dieci anni, quindi qualche nome potrebbe non essere esatto. In piedi da sx: Vergari, Gianluca Caldarelli, Tullio Aglianò, Alberto Solari, Tintori, Anedda. In basso da sinistra: XX, Riccardo Bartalini, Marco Guerrini, Daniele Pecci, Fabio Parronchi, Massimiliano Elia. Approfitto per farvi i complimenti per questa rubrica veramente simpatica ed interessante».

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era