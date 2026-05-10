CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si complica ancor di più il sogno salvezza dell’Hc Castiglione, che cade 5-1 nella terza partita dei playout a vantaggio del Forte dei Marmi (foto di Vincenzo Gianfranchi). Una partita comunque combattuta dove i rossoblù hanno saputo capitalizzare le occasioni, mentre i biancocelesti non le hanno sfruttate, come il cartellino rosso a Duhalde, espulso per un colpo con il bastone alla testa di Escobar, che poi giocherà con una vistosa fasciatura.

I rossoblu rompono gli equilibri con il diagonale di Ballestero, poi il rosso diretto a Duhalde per un colpo maldestro alla testa di Escobar. Il Castiglione non riesce a sfruttare la superiorità numerica con Gnata che dice di no a tutti i tentativi maremmani in particolare a Esquibel e Lasorsa. La serpentina di Bozzetto vale il raddoppio, subito seguito dal 3-0 firmato Tommaso Giovannelli, servito ancora da Bozzetto, che vale il 3-0 e manderà le squadre al riposo. Nella ripresa il Castiglione non molla e Lasorsa trova il pertugio per superare sottomisura Gnata per il 3-1. Poi il blu a Maldini e il Forte allunga ancora con Lopez e poi nuovamente con Bozzetto per il 5-1. Saitta sventa le punizioni del decimo e quindicesimo fallo a Cacciaguerra e poi a Tommaso Giovannelli. Il Forte è a un passo dalla salvezza, il Castiglione rimane in scia al Giovinazzo sconfitto a Breganze. Domenica prossima si replica, a campi invertiti al Casa Mora arriva proprio il Forte dei Marmi.

Playout 3 giornata, Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 5-1

FORTE DEI MARMI: Riccardo Gnata, (Raffaello Ciupi); Tomas Lopez, Sebastian Duhalde, Alessandro Checchetto, Liam Bozzetto, Alex Raffaelli, Tommaso Giovannelli, David Ballestero Duran. All. Roberto Crudeli.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Diego Bracali, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avallaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Alessandro Eccelsi di Novara, Mauro Giangregorio di Giovinazzo.

RETI: pt (3-0) 5’48 Ballestero (FM), 14’56 Bozzetto (FM), 17’29 T.Giovannelli (FM); st 6’07 Lasorsa (C), 8’26 Lopez (FM), 12’46 Bozzetto (FM).

NOTE: espulso con il cartellino rosso Duhalde 6’55 pt.

Serie A1 – calendario playout

1a giornata 25/26 aprile

Indeco Afp Giovinazzo-Forte dei Marmi 1-1

Blue Factor Castiglione-Breganze 5-3

2a giornata 2/3 maggio

Blue Factor Castiglione-Indeco Afp Giovinazzo 5-4

Breganze-Forte dei Marmi 1-7

3a giornata 9 maggio

Breganze-Indeco Afp Giovinazzo 4-3

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione 5-1

4a giornata 16/17 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Breganze

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi

5a giornata 23 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Forte dei Marmi-Breganze

6a giornata 30 maggio

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Blue Factor Castiglione

La classificaplay out

Forte dei Marmi 19 punti; Afp Giovinazzo 14; Castiglione 11; Breganze 6