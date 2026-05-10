FOLLONICA – Sfilata rimandata per l’edizione 2026 del Follos. La pioggia e il maltempo hanno costretto l’organizzazione a rinviare la sfilata della manifestazione di rievocazione più importate della città del Golfo.

Dopo la messa nella chiesa di San Leopoldo alla presenza delle autorità e dei figuranti che rappresentano l’epoca del Granduca Leopoldo II di Lorena che ha segnato la storia di Follonica sin dall’inizio, la sfilata tanto attesa non si è potuta tenere.

Nella foto di Giorgio Paggetti un momento della funzione religiosa di questa mattina.