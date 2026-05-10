FOLLONICA – Due feriti, di cui uno in gravi condizioni, in un incidente stradale avvenuto nella notte a Follonica, in via don Sebastiano Leone. L’allarme è scattato sette minuti dopo la mezzanotte, quando il 118 dell’Asl Toscana sud est ha attivato i soccorsi.

L’uomo ferito più gravemente, del quale non sono state rese note le generalità, è stato trasportato all’ospedale di Grosseto con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3. Un altro uomo, di 36 anni, è stato invece trasferito al pronto soccorso in codice 2.

Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine

Per le operazioni di soccorso sono intervenuti Pegaso 2, le ambulanze della Croce rossa di Follonica, della Pubblica assistenza di Massa Marittima e della Misericordia di Castiglione della Pescaia.

Presenti anche le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.