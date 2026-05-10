BAGNO DI GAVORRANO – Festa grande per il Follonica Gavorrano, che batte il Camaiore per 3-2 e conquista la salvezza al termine della gara play out del Malservisi-Matteini.

La prima occasione per il Follonica Gavorrano arriva al 3′ con Mutton, che in spaccata si getta sul cross di Rinaldini ma mette di un soffio a lato.

Al 4′ i biancorossoblù trovano il vantaggio: Rinaldini rifinisce per Pescicani sulla destra, che in diagonale insacca per il gol dell’1-0. Tre furi di lancette più tardi arriva anche il raddoppio: Mutton di tacco trova Masoni, che penetra in area e porta il punteggio sul 2-0.

Il doppio vantaggio dura tre minuti, perché al 10′ Magazzu segna direttamente da calcio di punizione, complice anche una deviazione in area.

Al 20′ il Camaiore trova anche il pari su calcio d’angolo con Ficini che, appostato sul secondo palo, colpisce di testa e insacca.

Al 34′ ci provano gli ospiti con Bongiorni, che di testa impatta sul cross di Magazzu ma mette alto.

Al 39′ schema su calcio d’angolo per il Follonica Gavorrano: Rinaldini trova Bellini che è bravo a calciare, ma il tiro viene deviato dalla difesa ospite. Tre minuti dopo è invece Rinaldini a calciare dopo una bella triangolazione in area, la sua conclusione esce sfiorando l’incrocio dei pali.

Su un altro corner a rendersi pericoloso è invece il Camaiore, con Remedi che spara alto sopra la traversa.

Dopo un minuto di recupero termina un’intensa prima frazione di gioco, con le due squadre che reagiscono colpo su colpo alle iniziative avversarie.

Al rientro dagli spogliatoi il primo tiro in porta è per Magazzu, la sua conclusione da fuori viene sporcata e termina tra le braccia del portiere.

Bello scambio al 9′ tra Bellini e Rinaldini con quest’ultimo al tiro: la palla però termina la sua corsa a lato.

Al 26′ Ferrante carica il destro da fuori ma non trova la porta. Due minuti dopo l’undici minerario torna in vantaggio: Masoni si invola sulla sinistra e mette un cross perfetto per la testa di Bellini, che insacca per il 3-2.

Al 32′ il Camaiore ci prova con Bartelloni da fuori, la palla termina alta.

Al 43′ Remedi viene espulso per somma di ammonizioni dopo un fallo al limite dell’area su Maurizi. Sulla battuta del calcio di punizione Bellini colpisce la barriera, poi sulla respinta spara alto.

L’arbitro concede 5′ di recupero, durante i quali ci prova Bigica dall’interno dell’area, la sua conclusione viene ribattuta.

Al triplice fischio è festa grande per il Follonica Gavorrano, che conquista la salvezza e la permanenza in Serie D.

FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Bellini, Marino (29′ st Proietti), Mutton (41′ st Maurizi), Pescicani (20′ st Iacoponi), Rinaldini (26′ st Giordani), Drapelli, Masoni (39′ st Arrighi), Likaxhiu, Ferrante. A disposizione: Poggiolini, Ferretti, Bucci, Fossati. All. Pagliarini.

CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini (40′ st Ferracuti), Accorsini (33′ st Marcucci), Remedi, Diana, Ficini, Raineri (40′ st Rolla), Bartelloni, Bongiorni (33′ st Bifini), Bigica, Magazzu. A disposizione: Pierallini, Velani, Belli, Luciani, Usseglio. All. Turi.

ARBITRO: Federico Tassani di Chiavari. Ass.ti: Stefano Scarangella di Cassino, Angelo Macchia di Moliterno. Quarto ufficiale: Tommaso Cifra di Latina.

MARCATORI: 4′ Pescicani, 7′ Masoni, 10′ Magazzu, 20′ Ficini, 28′ st Bellini.

NOTE: Recupero: pt 1′, st 5′. Ammoniti Marino. Espulso Remedi al 43′ per somma di ammonizioni.