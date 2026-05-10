ORBETELLO – Weekend intenso e ricco di emozioni per l’orbetellano Alex Innocenti sul circuito del Autodromo Internazionale del Mugello, teatro del primo appuntamento stagionale della European Handy Bridgestone Cup e OCTO CUP, all’interno del Campionato Italiano Velocità. Un fine settimana che ha mostrato ancora una volta la determinazione e la competitività del pilota toscano, capace di trasformare una grande delusione in un risultato straordinario.

Le qualifiche del venerdì avevano già lasciato intravedere ottime sensazioni. In Q1 Alex aveva conquistato un brillante quarto tempo, confermando un feeling positivo con la pista e un passo competitivo promettendo un ulteriore rimonta per la Q2, dove però, la presenza di un pilota fermo in pista gli ha compromesso il giro veloce decisivo, costringendolo a scivolare in quinta posizione in griglia nonostante un potenziale ben diverso.

La prima gara, disputata sabato 9 maggio, è stata una vera dimostrazione di carattere. Partito dalla quinta fila, Alex ha costruito una rimonta solida e intelligente, mantenendosi stabilmente tra la quarta e la quinta posizione assoluta per tutta la corsa. Giro dopo giro il ritmo cresceva e il risultato finale sembrava ormai alla portata, ma proprio all’ultimo giro un problema tecnico lo ha costretto al ritiro, spegnendo una prestazione che avrebbe meritato ben altro epilogo. Grande il dispiacere nel box e tra gli addetti ai lavori, consapevoli della qualità della gara disputata fino a quel momento.

La rivincita è arrivata però oggi, domenica, in Gara 2. Sul Mugello bagnato dalla pioggia, in condizioni rese ancora più difficili dall’asfalto insidioso, con le gomme slick Alex ha tirato fuori esperienza, sensibilità e determinazione. Fin dalle prime battute si è inserito nelle posizioni di vertice, mantenendo un ritmo altissimo e difendendo con autorità la seconda posizione assoluta fino alla bandiera a scacchi. Un risultato di enorme valore, che lo vede al secondo posto nel campionato internazionale e al primo nel nazionale, al termine di una gara impeccabile sotto ogni aspetto.

Il weekend del Mugello si chiude quindi con la conferma della crescita del team e della competitività di Alex Innocenti, protagonista di prestazioni convincenti sia sull’asciutto che sul bagnato, capace di reagire con forza a un sabato sfortunato trasformando l’amarezza del ritiro in uno splendido podio domenicale.