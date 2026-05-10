GROSSETO – Si chiude con un pareggio casalingo il turno del Big Mat Bsc Grosseto contro il Reggio Emilia (foto di Noemy Lettieri). Gara1 vivace e imprevedibile, vinta di maremmani 7-6 agli extra inning. Partenza da incubo, con gli ospiti subito in vantaggio con Rodriguez Galdon e Deotto che conquistano casa base, spinti da Rodriguez Lopez, mentre il 3-0 lo sigla poco dopo Hechavarria Rodes. Nel terzo tempo Sellaroli prima fa un triplo e poi, sulla valida di Caballero Sarmiento, mette a segno il primo punto per i biancorossi. Il Reggio Emilia però si porta sul 4-1 nel quinto inning e poi sul 6-1 nel sesto. Dopo il punto siglato nel sesto attacco con Lopez Sayas (spinto da Alcala Quijije), la reazione del Big Mat Bsc Grosseto arriva nell’ottavo tempo con Sellaroli che arriva a casa base, seguito poi da Alcala Quijije e Noguera (grazie a un doppio di Di Persia). Il pareggio arriva con la volata di sacrificio di Noguera che spedisce Sellaroli a casa base. Sul risultato di 6-6 cominciano gli extra inning. Il punto della vittoria arriva all’undicesimo inning con la volata di sacrificio di Caballero Sarmiento e Rizzi che vola a casa base, completando la remuntada dei grossetani.

Tutt’altra situazione in gara2, con i padroni di casa che cedono il passo per 5-0 nel serale. Dopo una lunga fase di studio, in cui il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0, gli emiliani passano in vantaggio al quinto inning con il fuoricampo di Rodriguez Galdon, allungando nel sesto con il singolo di Ceriali e volando poi sul 4-0 nel settimo con le valide di Rodriguez Lopez e Saenz. Il definitivo 5-0 arriva nell’ultimo attacco con la valida di Tejada Fernandez che spedisce Rodriguez Lopez a casa base. Bene anche i lanciatori ospiti, con Hernandez Bruce che concede solo quattro valide in cinque riprese (siglando 5 K), mentre Guerrero Hocedes lascia solo due valide agli avversari e ottiene tre strikeout.

GARA1

Successione punti

Palfinger Reggio Emilia: 300 012 000 – 00

Big Mat Bsc Grosseto: 001 001 031 – 01

Battitori

Palfinger Reggio Emilia: Rodriguez Galdon 5 (2/5), Deotto DH (1/3), Hechavarria Rodes 6 (0/2), Rodriguez Lopez 3 (2/5), Tejada Fernandez 2 (1/5), Saenz Albornoz 8 (0/3), Scala 9 (0/4, Acosta Macuma), Giovanardi 7 (0/3, Dentoni 0/1), Perez Lo Giudice 4 (1/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (0/5), Sellaroli 9 (3/5), Caballero Sarmiento 8 (3/5), Lopez Sayas 2 (2/4, Piccinelli 0/0), Noguera 3 (0/4), Alcala Quijije 4 (3/5), Di Persia 5 (2/5), Torres Lopez DH (0/3, Rizzi 0/1), Severino Mooa 7 (0/4).

Lanciatori

Palfinger Reggio Emilia: Zanchi (7.2 IP, 12 H, 5 R, 5 ER, 1 BB, 6 SO), Riccò Panciroli (3.0 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (6.0 IP, 7 H, 6 R, 5 ER, 3 BB, 7 SO), Virgadaula (5.0 IP, 3 BB, 7 SO).

Arbitro capo: Sergio Persico

Arbitro 1B: Michele De Notta

Arbitro 3B: Roger Zorzenon

GARA2

Successione punti

Reggio Emilia: 000 011 201

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Battitori

Reggio Emilia: Rodriguez Galdon (1/4), Deotto 9 (1/4), Hechavarria Rodes 6 (1/5), Rodriguez Lopez 2 (3/5), Scala 3 (0/1, Tejada Fernandez 1/3), Dentoni 7 (0/3, Saenz Albornoz 1/2), Acusta Macuma 8 (1/4), Urena Sepulveda DH (1/5), Ceriali 4 (1/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (0/4, Ludovisi 0/0), Sellaroli 4 (2/4), Caballero Sarmiento 8 (0/3), Lopez Sayas 3 (2/3), Noguera 9 (0/4), Alcala Quijije 2 (1/4), Di Persia 5 (1/3), Piccinelli 7 (0/1), Rizzi DH (0/2, Severino Mooa 0/1).

Lanciatori

Reggio Emilia: Hernandez Bruce (W, 5.0 IP, 4 H, 2 BB, 5 SO), Guerrero Hocedes (S, 4.0 IP, 2 H, 1 BB, 3 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Dacosta Cordovez (4.0 IP, 4 H, 2 BB, 5 S0), Torres Lopez (L, 3.0 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 5 SO), Coviello Rodriguez (2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 BB).

Arbitro capo: Michele De Notta

Arbitro 1B: Roger Zorzenon

Arbitro 3B: Sergio Persico