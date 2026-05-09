FOLLONICA – La coalizione di centrodestra esprime soddisfazione per l’obiettivo raggiunto dalla giunta Buoncristiani: è stato infatti finanziato con 950mila euro (1 milione e 200mila euro il valore complessivo) il progetto per la realizzazione del nuovo Centro di raccolta dei rifiuti che sorgerà in via dell’Industria, a Follonica.

«Si tratta di un grande risultato – dice la coalizione di maggioranza in una nota -, che permette di dare una svolta a Follonica, dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista urbanistico. Se infatti il nuovo centro di raccolta permetterà di avere un servizio più efficace ed efficiente, lo spostamento della piattaforma ecologica nell’area industriale consentirà allo stesso tempo di liberare un’area strategica della città interessata dal progetto di rigenerazione urbana collegato al partenariato pubblico-privato, che porterà alla realizzazione della cittadella del Carnevale».

«Ricordiamo che il nuovo centro di raccolta dei rifiuti, il cui progetto è stato candidato direttamente da Ato Toscana Sud nell’ambito del bando finanziato con fondi europei Fesr della Regione Toscana, sarà progettato secondo i più moderni standard di efficienza, con l’obiettivo di semplificare il conferimento dei rifiuti per i cittadini, aumentare le percentuali di raccolta differenziata e garantire una gestione dei costi in linea con le disposizioni nazionali di Arera».

«Procediamo – conclude la coalizione – a grandi passi verso una città più green grazie alle scelte del sindaco Matteo Buoncristiani, del vicesindaco e assessore all’Ambiente Danilo Baietti e della competenza degli uffici comunali».