FOLLONICA – Si è concluso in questi giorni il Fun Trip che ha portato in Maremma i rappresentanti di 12 tour operator lituani interessati a promuovere il territorio grossetano come nuova destinazione turistica collegata con voli charter diretti da Vilnius all’aeroporto di Grosseto (foto di repertorio: un momento della fase di check in all’aeroporto di Grosseto).

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra gli Ambiti turistici nord e sud della provincia di Grosseto, Provincia di Grosseto, SEAM Spa e Toscana Promozione, punta a favorire l’arrivo di nuovi flussi turistici internazionali soprattutto nei mesi di bassa e media stagione.

Il bilancio dell’esperienza è stato tracciato durante la conferenza stampa che si è svolta all’Hotel Parrini di Follonica. Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras, il presidente della Provincia Francesco Limatola, il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, l’assessore al turismo del Comune di Grosseto Riccardo Megale, l’assessora al turismo di Follonica Azzurra Droghetti e la consigliera delegata al turismo del Comune di Castiglione della Pescaia Sandra Mucciarini.

A fare il punto sul progetto è stato il presidente di SEAM Spa, Renzo Alessandri.

«Noi siamo entrati in contatto all’aeroporto l’anno scorso con questo tour operator che gestisce tre catene di charter in Italia e che cercava una destinazione nell’Italia centrale – ha spiegato Alessandri –. Questa cosa mi è sembrata interessante soprattutto perché loro opereranno aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, quindi allungando la stagione, una cosa di cui noi abbiamo parlato tante volte».

Da qui il coinvolgimento degli Ambiti turistici, della Provincia e di Toscana Promozione per costruire il progetto e organizzare il Fun Trip che, nell’arco di una settimana, ha fatto conoscere ai tour operator lituani alcune delle principali località della Maremma.

Gli operatori hanno visitato l’Argentario, Grosseto, Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica, Massa Marittima, Pitigliano, Saturnia e Magliano in Toscana, con particolare attenzione non solo alla costa ma anche ai borghi e alle esperienze legate al territorio.

«Sono interessati a proporre escursioni e pacchetti che permettano di conoscere tutta la provincia – ha aggiunto Alessandri –. L’obiettivo è consolidare il progetto per il prossimo anno».

La prima fase sperimentale prevede otto voli charter tra Vilnius e Grosseto nei mesi di settembre e ottobre, con aeromobili da circa 200 passeggeri.

«Settembre e ottobre saranno una sperimentazione – ha concluso Alessandri – ma l’obiettivo è rendere stabile il collegamento già dal 2027. Gli alberghi stanno dimostrando di crederci».