GROSSETO – Prende il via domenica sera, alle 18, al Palasport di via Austria il secondo turno dei playoff di Divisione regionale, con la Gea Grosseto impegnata contro il Basket Calcinaia, uno di quattro quintetti che hanno superato gli Ottavi di finale in due partite, superando Montespertoli. La formazione pisana, quinta classificata del girone A, a dieci lunghezze di distanza dai ragazzi di Silvio Andreozzi, ha cominciato a ingranare nella seconda parte di stagione, collezionando vittorie su vittorie, compresa quella casalinga contro la corazzata grossetana (97-67 nella terzultima di regular season). Furi e compagni si trovano di fronte un avversario motivatissimo, consapevole di trovarsi di fronte la grande favorita, che ha spazzato via Asciano in gara3, superando i cento punti, ma per nulla intimorito.

“La nostra squadra – ha scritto il Basket Calcinaia sui propri social – è pronta a scendere in campo per iniziare il secondo turno contro Gea Grosseto. Ci aspetta una sfida intensa, da affrontare con attenzione, energia e mentalità”. Un’analisi perfetta, in un duello che promette emozioni forti al pubblico. Nella partita decisiva per l’accesso ai quarti di finale, la Gea ha disputato una delle migliori prestazioni dell’anno, con tanta grinta, una difesa granitica e un attacco esplosivo, che al momento giusto ha ritrovato la classe di Alessandro Banchi e il carisma di Davide Liberati per fare la differenza e travolgere il quintetto senese, uscito di scena dopo appena dodici minuti, che in gara2 di mercoledì aveva fatto valere il fattore campo con addirittura 22 punti di scarto.

Per superare Calcinaia, una squadra arrivata nei playoff di rincorsa, con la spinta emotiva derivante dal bel finale di campionato, al Grosseto serviranno tutti gli ingredienti visti domenica scorsa. In queste serie, si sa, quanto sia importante fare il primo passo. E la Gea, che in casa il 14 dicembre s’imposta su Calcinaia per 71-58, non vuole fallire il fondamentale appuntamento.

“Il morale è altissimo, i ragazzi sono carichi e pronti a regalarci un’altra bella prestazione – dice l’allenatore Silvio Andreozzi– Diciamo che ci sono tutti i presupposti per avere gara1 a nostro favore. Sarà fondamentale portare via una vittoria. L’atteggiamento deve essere quello di domenica, con una difesa stretta, che ha subito 115 punti in due partite casalinghe”.

L’ultima battuta di coach Andreozzi è su Calcinaia: “I pisani sono molto aggressivi, sono giocatori di categoria che sapranno il fatto loro”.

La Gea deve fare a meno del pivot Danilo Ignarra, che ha iniziato una nuova carriera, con l’arma dei carabinieri. Per il resto sono tutti disponibili, a cominciare da Dario Romboli, che dopo l’infortunio si è allenato in gruppo per tutta la settimana.

Il programma dei quarti di finale: Monteroni-Studio Arcadia Valdicornia, Pol. Galli San Giovanni-Valdelsa Basket, Gea Grosseto-Calcinaia Basket, Poggibonsi-Synergy Valdarno.