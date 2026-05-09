SCARLINO. “Scarlino nel Cuore”, la lista civica che alle ultime elezioni comunali dell’8-9 giugno 2024 raccolse 804 voti (39,90%), oggi rappresentata in consiglio comunale dai consiglieri Luca Niccolini, Roberto Maestrini e Marco Vichi, ristruttura la propria organizzazione e prepara una serie di attività per ascoltare e coinvolgere i cittadini sui temi più sentiti (sicurezza stradale, lavoro, patrimonio immobiliare, gestione dei rifiuti, etc.).

Il coordinamento del gruppo viene affidato a Maciej Vella, giovane cittadino attivo nel territorio attraverso la promozione e la partecipazione a progetti civici, legati soprattutto al mondo dello sport e dell’associazionismo.

“Il lavoro da fare per il territorio e la comunità di Scarlino è tanto – dichiarano i rappresentanti della coalizione – richiede un’organizzazione attenta e una presenza costante tra la gente. Siamo pronti a fare la nostra parte con determinazione, ascoltando i cittadini, cercando soluzioni alle criticità e proponendo occasioni di confronto e dialogo”.