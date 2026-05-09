PORTO ERCOLE – Nelle ultime settimane i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” hanno battuto il territorio della provincia di Grosseto al fine di individuare e disattivare le molteplici piazze di spaccio collocate in aree boschive.

Le operazioni, svolte unitamente ai militari dell’Arma locale, hanno riscosso notevole successo in quanto gli operanti sono riusciti a localizzare numerosi bivacchi realizzati dagli spacciatori come base logistica della loro attività illecita e a trarre in arresto alcuni di essi. Su questa scia l’8 maggio 2026 i Cacciatori hanno messo a segno un altro arresto unitamente ai militari della Compagnia di Orbetello.

I carabinieri infatti, setacciando le colline adiacenti i fortini spagnoli di Porto Ercole, hanno individuato un bivacco di recente realizzazione nel quale erano rintanati due spacciatori in attesa di clienti.

La pronta irruzione dei militari nell’area di interesse ha subito messo in allerta i due individui, uno dei quali è riuscito a fuggire, dimenandosi tra i rovi. Il secondo, invece, uno straniero di 23 anni, nonostante la viva resistenza opposta, è stato assicurato e perquisito, rinvenendo 20 involucri termosaldati contenenti nel complesso 25 grammi di hashish e 10 di cocaina, nonché 125 euro in banconote di vario taglio, sicuro provento delle cessioni già effettuate prima dell’arrivo dei militari.

L’arresto dei militari è stato convalidato e il reo, già destinatario del divieto di dimora nella provincia di Firenze, è stato condannato a analogo provvedimento anche nella provincia di Grosseto.