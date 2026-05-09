MONTEPULCIANO – Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri in via di Sanguineto, la strada che collega la zona periferica di Montepulciano con l’area di Sanguineto. L’allarme è scattato intorno alle 23.30, quando due vetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, che hanno operato per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e collaborare con il personale sanitario nei soccorsi.

Nell’incidente erano coinvolti i soli conducenti delle due auto. Uno dei due automobilisti è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale medico e sanitario del 118. Per l’altro conducente, un uomo di 31 anni residente a Montepulciano, non c’è stato purtroppo nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Presenti anche i Carabinieri della stazione di Montepulciano, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.