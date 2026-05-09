GROSSETO – Un incarico di assoluto prestigio per Klaudjo Viska, imprenditore conosciuto in Maremma per l’attività nel settore eventi e spettacolo, nominato International General Manager del KF Egnatia, tra le società più vincenti della Serie A albanese negli ultimi anni.

Il contratto firmato ha durata quinquennale e affida al manager la responsabilità dell’immagine, del marketing e delle relazioni internazionali del club.

Per Viska si tratta di un salto in una dimensione calcistica di primo piano, con un ruolo strategico che lo vedrà operare come figura di collegamento tra il calcio albanese e il sistema sportivo europeo.

Un percorso che parte dalla Maremma

In Italia, e in particolare in provincia di Grosseto, Klaudjo Viska è noto come fondatore e manager della Lux Events, società che negli ultimi anni ha organizzato eventi di grande richiamo sul territorio nazionale.

Un percorso imprenditoriale costruito tra organizzazione, marketing e relazioni, competenze che oggi trovano una nuova applicazione nel mondo del calcio professionistico.

Una società ai vertici del calcio albanese

Il KF Egnatia ha conquistato negli ultimi cinque anni la Prima Divisione 2020–2021, due Coppe d’Albania (2022–2023 e 2023–2024), due campionati di Abissnet Superiore (2023–2024 e 2024–2025) e la Supercoppa Albanese 2024. Un ciclo vincente che ha portato il club a partecipare stabilmente alle competizioni europee tra Champions League e UEFA Europa League.

Il valore del percorso sportivo di Egnatia è stato riconosciuto anche dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha inviato lettere ufficiali di congratulazioni alla società per i risultati raggiunti.

Uno stadio proiettato in Europa

L’Egnatia Arena, recentemente ristrutturata, rappresenta un ulteriore tassello nella crescita del club. Nel 2025 l’impianto ha ospitato le squadre dell’Europeo Under 17, confermandosi struttura adeguata agli standard internazionali.

Negli ultimi anni la società si è inoltre misurata in amichevoli di prestigio contro l’Inter e il SSC Napoli, accendendo i riflettori sul calcio albanese.

Il nuovo incarico

Come International General Manager, Viska gestirà l’intera strategia di comunicazione e marketing del club, lavorando allo Sviluppo del brand e alla costruzione di partnership internazionali. Tra i progetti in fase di definizione c’è anche un’iniziativa di collaborazione con una delle più importanti società italiane, un’operazione che potrebbe rafforzare ulteriormente il posizionamento europeo dell’Egnatia.

Una nomina che valorizza il percorso imprenditoriale maturato in Maremma e che proietta Klaudjo Viska in un ruolo manageriale di primo piano nel calcio internazionale.

Le parole del presidente di Egnatia Agim Demrozi (nella foto insieme all’allenatore della Nazionale albanese Sylvinho) dopo la firma del contratto: «Siamo felici di collaborare con il manager Klaudjo Viska, ha la mia piena fiducia e siamo certi che insieme avremo una squadra sempre più internazionale».

Viska in partenza per Tirana questa settimana

Mercoledì 13 maggio, alle ore 19:00, si disputerà la finale di Coppa d’Albania presso l’Air Albania Stadium di Tirana. La KF Egnatia affronterà la Dinamo City.

La società augura a Klaudjo Viska un avvio vincente in questa nuova avventura da International General Manager del Egnatia calcio.