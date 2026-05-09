GROSSETO – Al via le procedure di selezione per attivare il servizio stagionale di assistenza sanitaria ai villeggianti nelle località turistiche nell’ambito provinciale di Grosseto. Nella comunicazione dell’Asl per la ricerca dei medici interessati ci sono anche i giorni di apertura del servizio nelle otto località maremmane.

I periodi di apertura

Le sedi da attivare per il periodo 13 giugno – 13 settembre saranno:

•⁠ ⁠Follonica (giugno dal 13 solo sabato e domenica. Luglio e agosto tutti i giorni,

settembre fino al 13 solo sabato e domenica)

•⁠ ⁠Punta Ala (1 luglio – 31 agosto)

•⁠ ⁠Castiglione della Pescaia (13 giugno – 13 settembre)

•⁠ ⁠Marina di Grosseto (giugno dal 13 solo sabato e domenica. Luglio e agosto tutti i giorni. Settembre fino al 13 solo sabato e domenica)

•⁠ ⁠Principina a Mare (giugno dal 13 solo sabato e domenica. Luglio e agosto tutti i giorni. Settembre fino al 13 solo sabato e domenica)

•⁠ ⁠Orbetello (1 luglio – 31 agosto)

•⁠ ⁠Porto Santo Stefano (1 luglio – 31 agosto)

•⁠ ⁠Isola del Giglio (13 giugno – 13 settembre)

La selezione dei medici

“Gli incarichi – spiega l’Asl – saranno conferiti per un impegno orario di 24 ore settimanali (nel rispetto comunque del limite massimo di 48 ore settimanali tenuto conto delle attività compatibili complessivamente svolte dall’interessato). La domanda può essere inviata entro il 15 maggio 2026. Tutte le coordinate, i requisiti necessari alla partecipazione, le modalità di invio e i recapiti per ottenere ulteriori informazioni si trovano pubblicati nel bando, disponibile all’indirizzo web https://albopretorio.uslsudest.toscana.it/albo/ nella sezione ‘Incarichi personale convenzionato'”.