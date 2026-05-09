GROSSETO – Sono approdate allo scontro diretto a pari punti (3), si sono misurate sapendo che il divario era importante, lo hanno dimostrato senza eccessi dando vita ad un incontro lineare dove il più forte, il Follonica Gavorrano, ha tenuto il timone con rispetto, e il Paganico ha saputo accettarne la superiorità. Questo il tema monocolore dell’incontro terminato 0-6, un palo, una traversa a favore dei i ragazzi di Salvestroni a cui aggiungere diversi interventi risolutivi del bravo e attento portiere Fantoni.

La cronaca è lineare: i gialli a stazionare nella metà campo dei bianchi, che rincorrono, prendono palla, la perdono quasi subito. Il Folgav la sblocca al 9′ con Frassinelli, raddoppia al 15′ con Bicocchi, fa terno al 40′ con Mancinelli.

Nella ripresa a segno ancora Frassinelli (23′) seguito da Pratesi (31′); chiude nel finale Mercatili.

Paganico-Follonica Gavorrano 0-6 (0-3)

PAGANICO: Fantoni, D. Porro (24′ st Tassi), Grassini, Bracalari, Ceroni, J, Porro, Raimondo, Guidarini (1′ st Fontani), Bytyci (43′ st Buskes), Sersanti (29′ st Bonaccorsi), Terni (16′ st Pecorini). A disposizione: Giorgetti, Bernardini, Carini, Quinti. Allenatore: Fabio Linicchi.

FOLLONICA GAVORRANO: Tanganelli, Grosso, M. Riva (19′ st T. Riva), Frassinelli (32′ st Godano), Paolini, Simoncini, Ontani (24′ st Nardo), Calvi (9′ st Mercatili), Pratesi, Mancinelli (9′ st Prisco), Bicocchi. A disposizione: Cacciaguerra, Lorenzi, Colombini, Ghirlandini. Allenatore: Tommaso Salvestroni.

ARBITRO: Niccolò Gualtieri; 1° assistente Salvatore Raniero, 2° assistente Miguel Alessandro Bethencour.

RETI: 9′ Frassinelli, 15′ Bicocchi, 40′ Mancinelli; 23′ st Frassinelli, 31′ st Pratesi, 41′ st Mercatili.

NOTE: ammonito M. Riva. Calci d’angolo 1-5. Recupero: 0′ + 1′.

Risultati girone A

Follonica Gavorrano-Castiglionese 4-0

Braccagni-Paganico 0-1

Paganico-Follonica Gavorrano 0-6

Classifica

Follonica Gavorrano 6 punti; Paganico 3; Braccagni, Castiglionese 0

Prossimi incontri

Castiglionese-Braccagni domenica 10 maggio

Follonica Gavorrano-Braccagni martedì 18 maggio

Castiglionese-Paganico mercoledì 20 maggio