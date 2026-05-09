BAGNO DI GAVORRANO – Un incontro che vale una stagione. Il Follonica Gavorrano si gioca la permanenza in Serie D nella sfida contro il Camaiore, che si terrà domenica alle 16 allo stadio Romeo Malservisi – Mario Matteini di Bagno di Gavorrano. Una sfida che arriva in virtù del piazzamento ottenuto nel Girone E, con i biancorossoblù che hanno chiuso in 14esima posizione a quota 37, 2 punti sopra il Camaiore giunto 15esimo. Guardando la classifica inerente i play out, l’altra sfida per la permanenza di categoria sarà quella tra Orvietana e Poggibonsi, giunti rispettivamente 13esima e 16esimo.

Per Follonica Gavorrano e Camaiore le vittorie in campionato sono state le stesse, 9 a testa, mentre i biancorossoblù hanno ottenuto due pareggi in più, 10, con 15 sconfitte totali.

Le due squadre hanno terminato la regular season con la stessa differenza reti (-13), con il Follonica Gavorrano che ha segnato 36 reti e ne ha subite 49, mentre il Camaiore ne ha realizzate 41 e ne ha subite 54.

Si tratta del quarto incontro tra le due società in questa stagione. L’ultimo precedente è quello del ritorno dello scorso 2 aprile, quando un gol di Iacoponi è bastato a ottenere la vittoria del Follonica Gavorrano per 1-0. Partita che ha portato a espulsioni e squalifiche importanti, con mister Brando che dovrà scontare l’ultima giornata proprio al play out.

Guardando agli altri incontri in stagione, il 24 agosto i biancorossoblù hanno affrontato il Camaiore nel turno preliminare di Coppa Italia, vincendo per 1-0 grazie al gol di Mutton al 9′ della ripresa.

Nel girone di andata in campionato è poi arrivata un’altra vittoria per i biancorossoblù, che hanno espugnato il Comunale di Camaiore con il punteggio di 1-4 grazie alle reti di Giordani, Mutton, Fremura e Arrighi, nonostante l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Magazzù.

Per quanto riguarda gli ex, all’interno della rosa lucchese militano l’ex biancorossoblù Giorgio Diana, che ha giocato nel Follonica Gavorrano nella stagione 2022/23, e Lorenzo Remedi, che ha iniziato la stagione con i minerari (sua terza esperienza con i colori del Follonica Gavorrano e del Gavorrano) per poi passare al Camaiore nel mercato di gennaio.