ORBETELLO – Settimana di appuntamenti a Orbetello con le Feste di Maggio, organizzate dalla Pro Loco Lagunare, con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello, che animeranno il centro storico, tra tradizione e intrattenimento, con la suggestiva processione in notturna dedicata al Santo Patrono, con la tradizionale “Corsa dei barchini”, con le eccellenze enogastronomiche locali e tanta musica.

Dopo la partenza all’insegna della cultura venerdì 8 maggio con la presentazione del libro “Imbarchi e sbarchi” del professore orbetellano Maurizio Cavina, si passa al 12 con la suggestiva processione serale dedicata al Santo Patrono San Biagio e sabato 16 grande protagonista del pomeriggio è l’appuntamento tra sport e tradizione con la “Corsa dei barchini”, per cui, nelle scorse settimane, si sono tenute le qualificazioni degli equipaggi maschili e femminili.

A rappresentare i 5 rioni saranno:

Rione Stazione (barchino Anguilla)

Equipaggio maschile (vincitori 112° e 113° edizione):

1) Marco Casetta

2) Francesco Ventura

Timoniere Alessio Benocci

Equipaggio femminile:

1) Diletta Bellumori

2) Giorgia Casetta

Timoniere: Alessandro Giovani

Rione Piazza d’Armi (barchino Spigola)

Equipaggio maschile:

1) Gianluca Santi

2) Claudio Piro

Timoniere: Alessandro Giovani

Equipaggio femminile:

1) Giorgia Schiano

2) Roberta Gabrielli

Timoniere: Maurizio Tosi

Rione Porto (barchino Sarago)

Equipaggio maschile:

1) Valerio Lo Porto

2) Nicolò Giudici

Timoniere: Maurizio Tosi

Equipaggio femminile:

1) Alessia Fronda

2) Letizia Tirchi

Timoniere: Valerio Fronda

Rione Neghelli (barchino Cefalo)

Equipaggio maschile:

1) Dennis Fanciulli

2) Rocco Marconi

Timoniere: Tobia Marconi

Equipaggio femminile (vincitrici 1° edizione):

1) Beatrice Rossi

2) Federica Morici

Timoniere: Alessio Benocci

Rione Duomo (barchino Orata)

Equipaggio maschile:

1) Leonardo Chegia

2) Federico Cappoli

Timoniere: Andrea Santi

Equipaggio femminile:

1) Chiara Sacco

2) Francesca Postiglione

Timoniere: Roberto Angeloni

«Il prossimo week end – dice l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – le Feste di Maggio entreranno nel vivo con tanti appuntamenti che accenderanno il nostro centro storico, tra tradizione, sport, intrattenimento ed eccellenze locali.

Prima però la comunità si raccoglierà intorno al proprio patrono San Biagio: il 12 maggio, infatti, si terrà la tradizionale processione serale dedicata al Santo che partirà dalla peschiera di Ansedonia con traversata delle reliquie sulla Laguna fino alla Spiaggetta, dove proseguirà il corteo a terra, accompagnato dal Corpo Bandistico di Orbetello e i Butteri Maremmani fino al Duomo.

Le Feste di Maggio sono certamente l’evento più emblematico della sinergia tra amministrazione, associazionismo e comunità e incarnano pienamente lo spirito con cui svolgo il mio ruolo di assessore, all’insegna della condivisione di idee e iniziative per costruire insieme eventi di pregio culturale, artistico e promozionale. Ringrazio, infine, il Ccn del centro storico per i meravigliosi addobbi installati appositamente per l’occasione e per aver dato ancora una volta la propria preziosa collaborazione».

«Sono molto orgoglioso – aggiunge l’assessore Ivan Poccia – che le nostre eccellenze remiere siano grandi protagoniste di queste Feste, in quanto rappresentano il connubio perfetto tra la tradizione e lo sport che ha la nostra splendida Laguna come sua cornice naturale.

A Orbetello, inoltre, lo sport è una parte molto importante della nostra socialità e il fatto che la “Corsa dei barchini” sia uno degli eventi più attesi all’interno di una manifestazione così radicata ne è un’ulteriore conferma».

Il programma dal 12 al 17 maggio 2026

12 maggio: Processione del Santo Patrono San Biagio con partenza dalla Peschiera di Ansedonia, dove sarà offerto, in collaborazione con i Pescatori di Orbetello, un piccolo rinfresco a tutte le autorità. Tragitto in Laguna con le reliquie del Santo fino alla località Spiaggetta dove proseguirà la processione a terra, accompagnata dal Corpo Bandistico di Orbetello e i Butteri Maremmani fino al Duomo.

15 / 16 / 17 maggio: Apertura della taverna Pro Loco presso l’Orto del Priore in via Solferino. Menù ormai consolidato “Pane Anguilla e Fantasia”.

15 / 16 e 22 / 23 maggio: dalle ore 18.00 musica diffusa in Centro Storico fino alle ore 24.00.

16 maggio: Ore 16.00 partenza corteo Duca d’Arcos, Corteo Storico Reali Presidi e Sbandieratori della Pieve dal Duomo di Orbetello, per accompagnare gli equipaggi della “Corsa dei barchini” fino alle Mura di Levante, zona Guzman dove avrà luogo la gara maschile e, a seguire, la gara femminile. Ore 19.00 musica alla Taverna e ore 21.30 in piazza Eroe dei Due Mondi, spettacolo con il comico fiorentino Alessandro Paci, “Non solo Barzellette”.

17 maggio: Ore 10.00 Partenza Raduno Fiat 500 da piazza Eroe dei Due Mondi. Nel pomeriggio, dalle ore 17.30, spettacolo teatrale “Il Gatto e la Volpe” a cura della Compagnia degli Istanti. Ore 18.30 Consegna dei premi dell’Anguilla d’oro, Cavaliere d’Italia e Premio al Merito. Chiusura giornata con tradizionale Tombola e Mercante Orbetellano. Prosecuzione di musica agli stand della Taverna.