FOLLONICA – Due elicotteri della Guardia di Finanza atterrati al Parco Centrale e un’intensa attività operativa che ha attirato l’attenzione di molti cittadini. È entrata nel vivo questa mattina l’esercitazione di “SpringStage Plus 2026”, il campo dedicato alla formazione e alla simulazione di scenari di emergenza, inserito nell’ambito della Settimana della Croce Rossa Italiana.

Nel corso della mattinata si sono svolte prove operative, attività di coordinamento e simulazioni complesse, con squadre impegnate a mettere alla prova capacità di adattamento, rapidità d’intervento e collaborazione sul campo. La presenza dei mezzi aerei della Guardia di Finanza ha rappresentato uno degli elementi più spettacolari dell’iniziativa.

A portare il saluto della città sono stati il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore Giorgio Poggetti. “Follonica ha un ruolo centrale nella Settimana della Croce Rossa Italiana: oggi sono stato al Parco Centrale a vedere le attività dello Spring Stage+, iniziativa di rilievo nazionale – ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani -. Ringrazio di nuovo la Cri per tutto ciò che fa per il territorio. Oggi protagonista dell’iniziativa anche la Guardia di Finanza, a simboleggiare l’importanza delle collaborazioni”.

L’obiettivo del progetto è quello di far vivere ai partecipanti un’esperienza il più possibile vicina a una vera situazione di emergenza, tra preparazione, osservazione e azione diretta.