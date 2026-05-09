MASSA MARITTIMA – A partire dal prossimo anno scolastico, 2026-2027, gli alunni che si iscriveranno alla classe prima della scuola secondaria di primo grado Don Curzio Breschi di Massa Marittima, potranno usufruire dell’indirizzo musicale che da una parte offrirà la possibilità di svolgere attività di tipo individuale (le lezioni di strumento musicale), dall’altra si potrà creare un intero gruppo di studenti-musicisti. Previste lezioni di chitarra, pianoforte, percussioni e sassofono. L’assegnazione dello strumento ad ogni studente avverrà sia in base alla scelta dei ragazzi, sia tenendo conto delle prove specifiche appositamente previste e realizzate dai docenti.

“La scelta di proporre l’indirizzo musicale nasce dalla volontà di fornire un elemento di qualità all’offerta del ‘Don Breschi’ – dichiara Aniello Piscitelli, dirigente scolastico – avvicinandosi ad una delle forme più elevate di arte, la musica, che ha il merito unico di poter conciliare identità e socialità, dimensione personale e relazionale. Attraverso le lezioni individuali ogni studente costruisce il proprio percorso di apprendimento, mentre con la musica d’insieme, ciascuno si sente parte attiva di un tutto, contribuendo in modo indispensabile alla crescita del gruppo-orchestra. Ritengo doveroso sottolineare l’impegno di tutto il personale scolastico, dai docenti al personale amministrativo, che non ha mai fatto mancare il proprio supporto e la propria disponibilità per una proposta subito riconosciuta come valida e realmente formativa”.

“Le scuole presenti a Massa Marittima coprono l’intero percorso scolastico, dall’infanzia fino alle superiori – dichiara l’assessora all’Istruzione Sara Montemaggi – e quando un istituto introduce nuove opportunità formative per gli studenti, come in questo caso l’indirizzo musicale, è sempre un segnale positivo. Significa che le nostre scuole sono vive, in salute e capaci di innovare la propria offerta educativa. E questo, soprattutto per i centri minori, non è affatto scontato”.

“Anche i dati sulle iscrizioni alle scuole superiori di Massa Marittima sono in crescita – sottolinea ancora Sara Montemaggi, assessora all’Istruzione –: attendiamo il quadro definitivo di giugno, ma al momento tutto lascia pensare che potranno essere garantite classi per tutti gli indirizzi. Lo stesso liceo classico ha registrato un buon riscontro. È un segnale importante per tutta la comunità, perché testimonia la presenza di tante famiglie e tanti giovani che scelgono di vivere e crescere qui, contribuendo a rendere Massa Marittima una comunità dinamica e vitale. Le scuole superiori del nostro territorio sono un punto di riferimento per i giovani di tutto il bacino delle Colline Metallifere, continuando a offrire qualità, opportunità e percorsi formativi diversificati”.