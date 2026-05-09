CECINA (LI) – Paura nel primo pomeriggio di oggi in via Aurelia Sud, nel comune di Cecina, dove intorno alle 14 un aeromobile ultraleggero è stato costretto a un atterraggio di emergenza sulla sede stradale. Durante la manovra il velivolo ha coinvolto alcuni cavi elettrici e un’autovettura in transito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Livorno, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e del mezzo incidentato. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno preso in carico le due persone coinvolte nell’incidente: entrambe, secondo quanto appreso, non sarebbero in pericolo di vita.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale. Restano da chiarire le cause che hanno reso necessario l’atterraggio di emergenza dell’ultraleggero.