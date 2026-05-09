MONTE AMIATA – Il Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana ha approvato il Rendiconto 2025, che registra un avanzo di amministrazione pari a 2,6 milioni di euro, derivante da una operazione straordinaria promossa dalla Giunta per la revisione degli stanziamenti e degli accantonamenti degli anni precedenti.

Di queste risorse, 145 mila euro sono state immediatamente destinate all’acquisto di mezzi e attrezzature per le manutenzioni forestali e la cura del verde, mentre 35 mila euro finanzieranno interventi legati al Parco Faunistico. La quota più consistente, pari a 2,2 milioni di euro, sarà invece impiegata per un piano strategico di investimenti nei territori comunali.

“La nostra idea di Unione è quella di un ente capace di operare in sussidiarietà con i Comuni, a partire dai più piccoli e fragili, sostenendo gli investimenti locali e contribuendo allo sviluppo del territorio – sottolinea Federico Balocchi, presidente dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana –. La scelta di destinare una cifra così rilevante a questo obiettivo conferma la volontà di rendere l’ente sempre più efficace nel supporto alle comunità. L’Unione sta dimostrando di poter essere volano per lo sviluppo locale sostenibile e che non solo non toglie risorse ai Comuni, ma può essere per loro un valido supporto, anche di natura finanziaria”.

“Abbiamo fatto il punto – prosegue il presidente Balocchi – sui risultati ottenuti ad oggi dalla nuova organizzazione, che nel mese di febbraio ha trovato completa attuazione. Su questo esprimo soddisfazione perché la nuova organizzazione sta producendo risultati concreti. Ringrazio i sindaci, ognuno delegato e che sta seguendo certi settori; ringrazio i dipendenti e i responsabili dei servizi che, con impegno e senso di responsabilità, stanno contribuendo a costruire un ente più dinamico, vicino ai territori e capace di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Il lavoro non è certo concluso, ma crediamo che la direzione sia giusta e la perseguiremo con determinazione”.