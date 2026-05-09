GROSSETO – Atteso l’ingresso di un sistema perturbato nella giornata di domenica in Toscana, con piogge su gran parte della regione ad iniziare dalla costa meridionale già nel corso della notte. Possibili temporali, in particolare sulle zone centro meridionali, costa e isole dell’Arcipelago comprese.
Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore per tutta la giornata di domani, domenica 10 maggio. Inclusi nell’allerta meteo tutti i comuni della provincia di Grosseto.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.
Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.