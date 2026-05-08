COLLINE METALLIFERE – «Vorrei chiudere il cerchio. Dopo 67 anni vorrei capire bene quali siano le mie origini e rappacificarmi con il mio passato». La voce di Vania (nome di fantasia) è ferma anche se a volte i suoi occhi diventano d’acqua quando si sofferma su certi ricordi.

Da oltre dieci anni conduce una ricerca che sembra aggiungere indizi senza mai arrivare alla verità. «Non credo che i miei genitori biologici siano coloro che mi hanno cresciuto. O forse lo era mio padre, ma non mia madre. Mi sono rivolta anche ad una pagina Fb che si pubblica ricerche di persone (Ti cerco)». Il primo dubbio è arrivato nel 2012. Anche se nel suo passato qualcosa che stonava c’era sempre stato.

«Ho chiesto a tanta gente. Vicini di casa, conoscenti, parenti. Tra mezze verità e reticenze. Qualcuno diceva qualcosa ma mai fino in fondo».

Il sospetto sulla nascita

Partiamo da un fatto «Mia madre non è mai stata incinta. Nessuno dei vicini ha mai visto la pancia. Un giorno i miei andarono via, e il giorno dopo tornarono con la carrozzina. Me l’hanno confermato almeno un paio di vicine che vivevano nel nostro condominio. Quattro appartamenti. Come una famiglia allargata. Mio padre andò da una di loro a dire che la moglie il giorno dopo non avrebbe potuto pulire le scale perché dovevano andare via. Tornarono dopo solo un giorno con me in fasce».

Era l’estate del 1959. Il 9 agosto dello stesso anno Vania è stata battezzata. Secondo quel che risulterebbe dall’atto di nascita (che però potrebbe anche non essere veritiero nei dati inseriti) al momento del battesimo, nella chiesa di San Leopoldo a Follonica, aveva circa 20 giorni.

«Io avevo delle foto. Una di me in braccio a mio padre il giorno del battesimo. Quando mio padre è morto in una sua agenda ho trovato un’altra foto. Quella di una signora sorridente (con un neo sul volto e un medaglione importante) che mi teneva in braccio. Ho chiesto informazioni a mia madre. Mi ha fatto un nome dicendo che non capiva cosa ci facesse al mio battesimo. Ma non mi ha detto molto altro, asserendo di non essere presente perché stava male».

«Eri già con gli occhi aperti, sembravi allevata»

Questo, di lei che stava male dopo il parto, è un mantra che ritorna «Mi sono svegliata dopo giorni, eri in braccio a mia sorella – avrebbe raccontato la mamma -. Mia sorella ha detto “Com’è bella, già con gli occhi aperti, sembra allevata”»

«Sono stata in chiesa, per vedere il mio atto di battesimo. C’era scritto il mio nome, che ero femmina e che ero illegittima».

Una parola che ha fatto aumentare i dubbi di Vania, ma che potrebbe avere anche una motivazione differente da quella da lei immaginata: i suoi genitori erano sposati solo civilmente (lo fecero in fretta, la mattina presto, perché la nonna era contraria alle nozze). Una condizione, quella del matrimonio civile, che nel 1959 non era riconosciuta come valida dalle Chiesa. I due non avendo contratto matrimonio religioso, erano visti dunque come amanti che convivevano more uxorio, e quindi i loro figli considerati illegittimi perché non nati all’interno di un matrimonio consacrato.

Le ricerche e i racconti delle persone

«Ho iniziato a chiedere: volevo fare il test del dna con cugini e zie, ma tutti mi hanno chiuso la porta in faccia con scuse varie. Poi ho cercato di approfondire i ricordi dei conoscenti che mi avevano visto piccola. Una che aveva il negozio vicino casa mi raccontò un episodio riferitole da un’altra vicina, ossia che era passata una donna (che lei aveva definito “la mamma di Vania”) e che la mia mamma, diciamo così, legale, appena l’aveva vista mi aveva portato dentro casa».

«Sono stata anche all’asilo della chiesa che frequentavo, ho parlato con una suora che era lì anche quando ero piccola. Mi ha detto che il pomeriggio, una signora veniva sempre a trovarmi, e che la superiora mi portava in una stanza al piano di sopra per farci stare insieme. Lei ripeteva sempre “ho sbagliato, ho sbagliato a lasciare ‘sta bimba”. Quando mia mamma lo seppe, prima non mi fece più andare il pomeriggio, poi mi tolse del tutto e dopo stavo con lei in negozio».

I dubbi sul passato familiare

I dubbi sono sempre stati tanti: «Forse qualche famiglia benestante mi ha dato a loro per crescermi in cambio di denaro? E se mi avessero rapita? Però negli anni mi sono fatta una convinzione: forse ero figlia di mio padre e di una sua amante, ma non di mia madre».

«Mio padre era un uomo di grande fascino, un giocatore incallito, con tante donne. Non gliene faccio una colpa. Non era facile neppure vivere con mia madre. Una donna dura. La vita in casa era una lite continua. Quando ero adolescente babbo se ne andò di casa e perse anche la patria potestà. Ma a me, sono sincera, non ha mai fatto del male. Da grande, quando ho avuto dei momenti difficili, mi è stato anche vicino come ha potuto» prosegue Vania.

«Mia madre quando lui se ne andò cadde in una profonda depressione. Un giorno provai a tirarla su, le dissi “usciamo” lei mi insultò pesantemente dicendomi che tanto ero “come mia madre”, non capii, ero una ragazzina, ma mi misi a piangere. Detto questo non voglio parlarne male. Probabilmente ha fatto la madre come ha potuto e saputo, per come ne era capace».

Le figure più importanti della sua vita

Tre le figure positive che si stagliano nella vita di Vania: il nonno materno che l’amava molto, la nonna paterna, a cui era molto legata, e una zia mai sposata, la sorella della mamma «mi ha cresciuto, tanto che una cugina dice che secondo lei è la mia vera mamma e non mi ha potuto riconoscere perché era signorina e sarebbe stato uno scandalo».

Purtroppo i ricordi, anche quelli cartacei, sono svaniti: «Mia madre ha strappato anche tutte le foto. Quando andò in ospedale mi disse di non azzardarmi ad aprire i suoi cassetti».

Il mistero dell’atto di nascita

Resta l’atto di nascita, ma anche qui c’è un mezzo mistero: la bambina è nata alle 23.30 di tre giorni prima in una non precisata maternità dell’ospedale (quale?). La registrazione la fa il padre alla presenza di due testimoni: un decoratore e un impiegato entrambi di Forlì. Di Forlì? E perché?

«Li ho contattati, ma hanno entrambi disconosciuto la firma dicendo di non essere mai stati in zona».

L’appello finale

E quindi cosa resta? Un dna che i familiari superstiti si rifiutano di fare e una foto. Quella di una bella donna con un neo sulla guancia e un medaglione al collo e che tiene in braccio la piccola Vania il giorno del suo battesimo.

«Diciamo che è tutto quel che mi resta: non credo che sia mia madre, più probabile che fosse un’amica di mio padre o magari conosceva la mia madre naturale. Per questo vorrei parlare con lei per sapere se sa qualcosa della mia storia. Le vorrei chiedere perché era lì, chi l’aveva invitata, se magari fosse lì a supervisionare la cosa magari proprio per riferire a mia madre che andava tutto bene».

«Se poi qualcuno avesse sentito questa storia, se conoscesse una donna che magari ha raccontato questa vicenda, che aveva una figlia che ha fatto crescere ad altri, ad una famiglia che viveva nella zona nord della provincia… io non voglio sconvolgere la vita a nessuno. Non voglio nulla se non sapere quali sono le mie origini. Come detto, vorrei solo chiudere il cerchio una volta per tutte, e sentirmi finalmente in pace e riconciliata con me stessa e con la mia famiglia».

Vania preferisce al momento restare anonima. Per questo mettiamo a disposizione la nostra mail [email protected] e il nostro telefono 334.5212000 a cui potete mandare un messaggio WhatsApp anche anonimamente. Noi riferiremo solo il messaggio. Se invece vorrete vi metteremo in contatto direttamente con Vania.