PORTO SANTO STEFANO – «Ho preso una multa mentre la mia auto era in carica alla colonnina elettrica» lo racconta Lorenzo Scottoni, un nostro lettore. Scottoni, secondo la testimonianza, aveva parcheggiato l’auto davanti alla colonnina Enel in via del Molo 52 a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario. Senonché davanti alla colonnina c’è un’area di carico/scarico, e dunque, a norma di legge, non si può parcheggiare «ma non c’è un latro posto per chi sosta».

«Il problema risiede nel fatto che, di fronte alla colonnina, gli stalli non sono chiaramente delimitati e l’intera area è occupata da un lato dal carico/scarico e dall’altro dalla fermata del bus, rendendo di fatto impossibile caricare l’auto senza incorrere in infrazioni: una vera e propria trappola» racconta il lettore che ha fatto anche “un’indagine” in autonomia.

«La Capitaneria di porto riferisce che, essendo l’area antistante in concessione privata all’Ama, non è possibile accostare con le imbarcazioni per usufruire della ricarica. L’Ama stessa dichiara che la colonnina non è utilizzata dalle imbarcazioni che ormeggiano presso di loro (spesso di dimensioni superiori ai 60 piedi, per le quali una colonnina da 22kw sarebbe comunque insufficiente). Enel conferma che non risulta alcuna limitazione d’uso, trattandosi di un’infrastruttura situata su suolo pubblico».

Il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, da noi contattato, ha garantito che avrebbe controllato ed eventualmente verificato, sia la destinazione della colonnina, sia se ci dovesse essere un’eventuale anomalia nella segnaletica.