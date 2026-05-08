SCARLINO – Il Comune di Scarlino apre le iscrizioni a “Scarlinando 2026”, il centro estivo rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 ai 12 anni, pensato per accompagnare l’estate dei più piccoli con attività educative, ricreative e momenti di socialità all’interno del territorio comunale.

Il servizio si svolgerà tra il centro storico, il mare e le aree verdi del territorio, con un programma che unirà gioco, scoperta e attività all’aria aperta in un contesto sicuro e stimolante. Le attività saranno organizzate dal lunedì al venerdì con orario dalle 9.00 alle 16.00, con possibilità di usufruire del servizio mensa al centro Auser del Puntone e del trasporto scolastico. Sono inoltre previste uscite settimanali al mare e al parco.

I turni disponibili saranno dal 13 al 17 luglio, dal 20 al 24 luglio, dal 27 al 31 luglio e dal 3 al 7 agosto.

Il centro estivo è rivolto ai minori residenti nel Comune di Scarlino, ai figli di lavoratori impiegati sul territorio comunale e, compatibilmente con la disponibilità dei posti, anche ai residenti nei Comuni limitrofi.

«Scarlinando rappresenta un servizio importante per le famiglie e un’opportunità di crescita e condivisione per i bambini – dichiarano il sindaco Francesca Travison e il vicesindaco Michele Bianchi –. Abbiamo voluto costruire un’esperienza che valorizzasse il nostro territorio, permettendo ai più piccoli di vivere giornate tra mare, natura e momenti educativi, con attenzione alla qualità delle attività e al supporto concreto alle famiglie durante il periodo estivo».

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro giovedì 4 giugno esclusivamente online attraverso il portale telematico del Comune di Scarlino, accedendo con Spid o Cie.

Le tariffe saranno differenziate in base al valore Isee e comprenderanno il pasto e il trasporto. Sono previste riduzioni per il secondo figlio. La graduatoria di ammissione verrà elaborata secondo criteri di priorità che includono la presenza di disabilità certificata, la condizione di monogenitorialità con attività lavorativa e la presa in carico da parte dei servizi sociali.