GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 8 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 10-5-2026 – I film del weekend al Nuovo Cinema Tirreno: da “Un anno di scuola” a “Michael”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

Fino al 10-5-2026 – “Città di Ghisa”, Follonica torna nell’Ottocento: cinque giorni di eventi tra storia e cultura

GROSSETO

8-5-2026 – La danza dialoga con l’arte: alla chiesa dei Bigi torna “Respiri di bellezza”

8-5-2026 – Tra scienza e meraviglia: all’osservatorio una serata dedicata all’aurora

Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi

Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma

Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina

Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”

MASSA MARITTIMA

8-5-2026 – Nutrizione e allenamento: alla biblioteca “Badii” incontro alla ricerca del giusto equilibrio

Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

ORBETELLO

8-5-2026 – Feste di maggio: in Laguna tradizioni, musica e divertimento. Il programma

8-5-2026 – “I love Orbetello”: arriva il flash mob che promuove il territorio. Ecco come partecipare

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

ROCCASTRADA

Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla

SABATO 9 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 10-5-2026 – I film del weekend al Nuovo Cinema Tirreno: da “Un anno di scuola” a “Michael”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 10-5-2026 – Castiglione della Pescaia: un weekend tra fede, arte e divertimento per famiglie

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

CIVITELLA PAGANICO

9-5-2026 – Merenda nell’Oliveta e festa del Buco unto: una giornata tra olio, paesaggio e comunità

FOLLONICA

9-5-2026 – “Iliade, Odissea e non solo”: viaggio nei miti di ieri e di oggi alla sala Tirreno

9-5-2026 – Enzo Tortora, tra dramma e dignità: in biblioteca l’incontro con Francesca Scopelliti

Fino al 10-5-2026 – “Città di Ghisa”, Follonica torna nell’Ottocento: cinque giorni di eventi tra storia e cultura

GROSSETO

9-5-2026 – “Vivere e adattarsi nella preistoria”: incontro al Museo di storia naturale si parla dei Neanderthal

9-5-2026 – Musica argentina e tango: all’istituto “Giannetti” Lorenza Baudo e Alessandro Benedettelli in concerto

9-5-2026 – Roberto Ciufoli a Grosseto per Aism: una giornata di spettacolo e solidarietà

9-5-2026 – Libro “Io non parlo russo”: presentazione alla Libreria delle ragazze

9-5-2026 – Relazioni e fragilità: Camilla Andreini presenta il suo libro “Tu non ti basti mai”

Fino al 10-5-2026 – Animali della duna e Traversata dell’Uccellina: weekend di eventi al Parco della Maremma

Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi

Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma

Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina

Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”

MAGLIANO IN TOSCANA

9-5-2026 – Strage di Maiano Lavacchio: in arrivo una serata di “racconti, canti e controcanti”

MASSA MARITTIMA

Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

ORBETELLO

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

ROCCASTRADA

Fino al 10-5-2026 – “La miniera a memoria”: a Ribolla camminata del minatore, racconti e concerto

Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla

SCARLINO

9-5-2026 – Libro “Non ve l’augurate cos’era la guerra”: in biblioteca si parla di memoria, pace e libertà

DOMENICA 10 MAGGIO

CAPALBIO

Fino al 10-5-2026 – I film del weekend al Nuovo Cinema Tirreno: da “Un anno di scuola” a “Michael”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 10-5-2026 – Castiglione della Pescaia: un weekend tra fede, arte e divertimento per famiglie

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

Fino al 10-5-2026 – “Città di Ghisa”, Follonica torna nell’Ottocento: cinque giorni di eventi tra storia e cultura

GROSSETO

10-5-2026 – Teatro amatoriale e solidarietà: a Grosseto lo spettacolo “Un cappello pieno di bugie”

Fino al 10-5-2026 – Animali della duna e Traversata dell’Uccellina: weekend di eventi al Parco della Maremma

Fino al 12-5-2026 – Arte e solidarietà: dal 23 aprile la mostra #oltre con le opere di Umberto Tripodi

Fino al 23-5-2026 – Maggio nei parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi in programma

Fino al 23-5-2026 – Dai maggerini alla festa per l’Us Grosseto: un maggio di eventi a Marina e Principina

Fino al 24-5-2026 – Dalla moda alla manifattura: al Polo Le Clarisse la mostra “Artigiani da museo”

MASSA MARITTIMA

Fino al 17-5-2026 – “La mia Poesia”: Markus Buhlmann torna in mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 30-6-2026 – “Massa e il suo giornale”: in biblioteca mostra con foto, articoli e strumenti tipografici

ORBETELLO

Fino al 17-5-2026 – “Sedimenta”: venti artisti in mostra alla ex Polveriera Guzman

ROCCALBEGNA

10-5-2026 – Un maggio immerso nella natura: eventi, escursioni e workshop nell’oasi Wwf Bosco Rocconi

ROCCASTRADA

10-5-2026 – Gusto e territorio: a Torniella il primo evento della rassegna “Primavera a Roccastrada”

Fino al 10-5-2026 – “La miniera a memoria”: a Ribolla camminata del minatore, racconti e concerto

Fino al 27-5-2026 – “Il Paradiso all’Inferno”: al pozzo Camorra la mostra d’arte sulla tragedia di Ribolla