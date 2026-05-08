ARCIDOSSO – Le terre prelevate dagli scavi delle opere per il teleriscaldamento sono una risorsa importante e il loro utilizzo rafforzerà il sistema di servizi pubblici di Arcidosso.

È previsto infatti un lavoro di bonifica della scarpata che unisce via Risorgimento allo stadio comunale e nell’area recuperata saranno costituiti dei terrazzamenti con la terra di risulta e realizzate gabbionate di contenimento.

“Si tratta – dichiara il sindaco Jacopo Marini – di un ulteriore miglioramento realizzato cogliendo le opportunità offerte dai lavori del teleriscaldamento geotermico, che non solo consentirà di offrire a cittadini e imprese calore pulito e a basso costo ma anche di preparare il terreno per tutta una serie di interventi di urbanizzazione (marciapiede in via Circonvallazione, parco e parcheggio Piane del Maturo, riqualificazione rete idrica e fognaria) e sulla viabilità strategici e funzionali al progetto”.

Grazie al riuso delle terre e rocce da scavo nasceranno così degli spazi a più livelli con accessi diversificati da utilizzare come parcheggi. L’accesso a quelli collocati più in alto è previsto da via Risorgimento (quindi a servizio del centro storico). Il terrapieno collocato più in basso avrà, invece, una duplice funzione: una parte come parcheggio a servizio dell’asilo nido e della scuola materna e l’altra come area di sviluppo delle nuove aule della scuola media.

Sarà realizzato inoltre un altro terrazzamento in via Lazzaretti, tra il Nido di Fate e il monumento ai caduti, che consentirà di mettere in sicurezza la postazione dei cassonetti dei rifiuti e di realizzare alcuni posti macchina.