GROSSETO – L’Ufficio Relazioni Internazionali e Cooperazione Territoriale del Comune di Grosseto rafforza il dialogo internazionale con la Repubblica Popolare Cinese attraverso la sottoscrizione di una Lettera di Intenti dedicata agli scambi calcistici e culturali con la città di Shaowu.

La firma del documento è avvenuta nella sala del Consiglio comunale alla presenza della delegazione istituzionale cinese rappresentata da Chen Xianqing, segretario del comitato del Partito Comunista Cinese della città di Shaowu, del presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti e dell’assessore allo Sport Fabrizio Rossi. Hanno partecipato all’incontro due squadre di calcio under-17 di Grosseto, l’Invictasauro e US Grosseto 1912.

L’intesa nasce con l’obiettivo di promuovere rapporti di collaborazione e amicizia tra le due comunità attraverso lo sport, con particolare attenzione al calcio come strumento di aggregazione, crescita e confronto tra le giovani generazioni.

Il protocollo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di relazioni internazionali avviato dal Comune di Grosseto con importanti realtà del territorio del Fujian, consolidando un dialogo istituzionale già avviato nei mesi scorsi. Al centro dell’accordo vi è la volontà condivisa di sviluppare occasioni di scambio sportivo, culturale e formativo, favorendo esperienze internazionali rivolte ai giovani e creando nuove opportunità di collaborazione tra associazioni, realtà sportive e istituzioni dei due territori.

“Lo sport – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresenta un linguaggio universale capace di unire popoli e culture differenti. Attraverso questa collaborazione vogliamo costruire un ponte di amicizia e cooperazione tra le nostre comunità, offrendo ai giovani occasioni di crescita, confronto e conoscenza reciproca. Grosseto guarda con interesse allo sviluppo di relazioni internazionali solide e durature, convinta che il dialogo tra territori possa generare opportunità importanti anche nei settori della cultura, del turismo e della promozione territoriale”.

“Questa intesa rappresenta un importante passo nel percorso di apertura internazionale che il Comune di Grosseto sta portando avanti con convinzione – spiega il presidente del Consiglio Comunale, Fausto Turbanti – Attraverso il dialogo, lo sport e lo scambio culturale possiamo creare occasioni concrete di crescita per i nostri giovani e rafforzare relazioni istituzionali capaci di generare valore per il territorio. Il calcio, in particolare, diventa uno strumento straordinario di incontro e condivisione tra comunità anche molto distanti tra loro”.

“Lo sport è una possibilità di interazione con la Repubblica Popolare Cinese perché le relazioni internazionali, è bene ricordarlo, non si fanno solo attraverso l’economia – ha detto l’assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – Il calcio italiano investe molto sui giovani, sono una priorità assoluta: l’auspicio è che questo sia il primo passo per una collaborazione virtuosa”.

La sottoscrizione della Lettera di Intenti segna così l’avvio di un percorso condiviso che punta a rafforzare nel tempo i rapporti tra le due città, attraverso iniziative concrete capaci di favorire dialogo, crescita comune e nuove opportunità di incontro tra le rispettive comunità.