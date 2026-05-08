MASSA MARITTIMA – Tommaso Andreini è il pittore del palio del 132° Balestro del Girifalco in programma il prossimo 24 maggio. È alla sua seconda partecipazione: nel 2025 gli era stata commissionata la realizzazione del palio del Balestro del Girifalco di agosto. Dopo quella esperienza, l’artista senese ha deciso di partecipare anche al bando per la realizzazione del Balestro di maggio e il suo bozzetto è stato selezionato tra 21 artisti che hanno inviato i loro lavori.

Il Balestro di maggio sarà dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. “È stata per me una sorpresa bellissima –ha commentato Tommaso Andreini –. Dopo l’esperienza dello scorso agosto ho mantenuto un rapporto costante con Massa Marittima durante tutto l’inverno. Ho instaurato legami non solo professionali ma anche umani, e questo per me ha un grande valore. Massa Marittima è una città meravigliosa che è entrata nel mio cuore. Sono davvero felice di poter dare ancora una volta il mio contributo alla storia del Balestro del Girifalco. Questa nuova occasione rappresenta per me una gioia sia professionale che personale. In più ho avuto modo di lavorare sulla figura di San Francesco che sento molto vicina e che ho incrociato più volte sul mio cammino. Oggi penso che non sia un caso. È un esempio di vita straordinario, non solo per me, ma per tutti. Per questo considero un doppio onore poter realizzare un’opera dedicata agli 800 anni dalla morte del santo. Spero che il lavoro venga apprezzato: dietro c’è stato tanto impegno e sono ormai in dirittura d’arrivo. Ovviamente non possiamo svelare nulla fino alla presentazione dell’opera il giorno prima del Balestro. È un’altra straordinaria esperienza che sto vivendo grazie a Massa Marittima e ai massetani. Mi sento onorato, lusingato e felice di essere nuovamente con voi per il Balestro”.

“Complimenti a Tommaso Andreini – aggiunge il vicesindaco Maurizio Giovannetti, assessore al Balestro del Girifalco – per essere riuscito ancora una volta a interpretare con sensibilità lo spirito del Balestro. La grande partecipazione al bando e le proposte di qualità che sono arrivate testimoniano quanto questa manifestazione sia ormai conosciuta e considerata una interessante occasione con cui misurarsi anche da parte del mondo artistico”.

“Siamo orgogliosi di poter legare il Balestro di maggio agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi attraverso l’opera di un artista, – ha sottolineato Stefano Martinozzi, rettore della Società dei Terzieri Massetani – che ha dimostrato grande attenzione verso la nostra tradizione religiosa, storica e bernardiniana e un sincero legame con Massa Marittima. Siamo certi che anche quest’anno il palio saprà emozionare i massetani e tutti coloro che assisteranno alla manifestazione. Vi aspettiamo il 24 maggio a Massa Marittima”.