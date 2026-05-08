GROSSETO – Da spazio abbandonato a cuore pulsante della vita socioculturale cittadina. È stato presentato ufficialmente al Giardino degli arcieri, il progetto Arena urbana 2026, una rassegna che parte già dal 2020 e promette di trasformare il volto delle Mura medicee attraverso un percorso di rigenerazione urbana e partecipazione collettiva con eventi dedicati alla rigenerazione urbana, musica e comunità.

Un lavoro di squadra per la città

La conferenza inaugurale ha visto la partecipazione delle principali istituzioni locali, sottolineando l’importanza di un “lavoro di squadra” per la crescita del territorio. Erano presenti Pietro Ceciarini (presidente della Cooperativa di comunità Le vie), Alessandro Capitani (presidente Istituzione le mura), Luca Agresti (assessore alla cultura del Comune di Grosseto), Carlo Vellutini (Fondazione Cr Firenze) e Francesco Limantola (presidente della Provincia di Grosseto).

L’obiettivo dichiarato è donare alle Mura funzioni precise affinché tornino a essere vissute dai cittadini. Come sottolineato dall’assessore Luca Agresti «La riqualificazione dei luoghi culturali grossetani è un passo fondamentale per la sicurezza e la coesione della comunità».

Il programma: 31 giornate tra musica e sociale

Il calendario degli eventi, che si snoderà per 31 giornate dal 30 aprile al 4 ottobre 2026, conta appuntamenti che spaziano tra vari ambiti.

I prossimi in calendario proprio questo weekend:

Musica – dai ritmi elettronici del festival ReGenea all’hip hop del PullUp Fest, passando per l’Indie di Quindie? e il Punk Rock di Road to Margini.

Sostenibilità e riciclo – torna l’atteso “Cambio dell’armadio” (8-10 maggio), un mercatino dell’usato accompagnato da laboratori sul riuso (sia in versione primaverile che autunnale).

Cultura e sociale – in programma il cinema all’aperto con Cinemura, teatro urbano e il Pre Toscana Pride Festival, dedicato all’educazione affettiva.

Enogastronomia – spazio a vini naturali, birra artigianale, gin e un’esperienza unica come la cena sensoriale al buio.

Un modello di sostenibilità

Il progetto non è solo intrattenimento, ma un esempio di civiltà. Arena urbana aderisce ai principi del New European Bauhaus dell’Unione Europea per una rigenerazione urbana accessibile. L’attenzione all’ambiente si riflette in ogni dettaglio: il bar ristoro offre prodotti a kmEquo e biologici, mentre per gli eventi viene adottato un approccio “Zero rifiuti”, con l’utilizzo di bicchieri di plastica nominativi destinati al riuso continuo.

Sostegno e prospettive

La gestione dell’area è stata affidata alla cooperativa Le vie fino al 2027 dall’Istituzione Le mura assieme ad un contributo annuo. Fondamentale resta il supporto della Fondazione Cr Firenze, partner del progetto da tre anni, e dell’Assessorato alla cultura del Comune di Grosseto.

Arena urbana 2026 si conferma così come un piano culturale di alto livello, pensato per la crescita individuale e collettiva, capace di trasformare un monumento storico in un ritrovo inclusivo per tutta la cittadinanza.

Per maggiori informazioni sugli eventi proposti visitare la pagina Instagram “Ilgiardinodegliarcieri”, “Il giardino degli arcieri” su Facebook e il canale WhatsApp Il Giardino degli Arcieri .

Presenti i lavori del liceo artistico Polo Bianciardi di Grosseto