FOLLONICA – “Buone notizie: superata la parte più critica delle opere al nuovo parcheggio di Senzuno, i lavori continuano con tante migliorie rispetto al progetto iniziale”. A farlo sapere è il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

Nell’ultimo periodo si erano verificati alcuni problemi nel cantiere portando ad un rallentamento dei lavori. La causa dei ritardi delle scorse settimane era dovuto alla presenza di materiale di scarto, classificato come rifiuto e quindi da smaltire. Una quantità, afferma il sindaco, che inizialmente era stata sottostimata.

“Le opere continuano a pieno ritmo con un notevole miglioramento apportato da questa giunta – conclude Buoncristiani -, con un 15% di superficie asfaltata in meno, 30% di verde in più rispetto al progetto iniziale, e l’ingresso da Senzuno anziché da viale Europa. Monitoriamo i lavori con attenzione, con supervisione e sopralluoghi!”.