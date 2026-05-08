CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Galvanizzata da due vittorie iniziali consecutive nei playout, la Blue Factor Castiglione è di scena domani sabato sera, alle 20,45 con arbitri Alessandro Eccelsi di Novara e Mauro Giangregorio di Giovinazzo, in Versilia, per sfidare il Forte dei Marmi. Una partita spartiacque per i biancocelesti, che dopo aver battuto in sequenza Breganze e Giovinazzo, hanno accorciato in classifica e per rendere credibile una possibilità salvezza non sono ammessi passi falsi. Il cammino è ancora lungo, ma la sfida al pala Forte contro i rossoblu diventa a questo punto determinate. Proprio il Forte di Roberto Crudeli, a cui è stato rinnovato il contratto per la prossima stagione, dopo il pari a Giovinazzo è andato a vincere a Breganze portandosi in testa alla classifica del gironcino con 16 punti (a 11 i biancocelesti maremmani).

In stagione tra castiglionesi e versiliesi le due partite sono andate entrambe al Forte: 7-5 al pala Forte a novembre, e poi 3-0 sempre per la truppa rossoblu al Casa Mora a metà febbraio. Proprio il Forte nel finale di campionato ha cambiato marcia, ma non è riuscito però con 24 punti, a salvarsi direttamente. «Per noi tutte le partite sono delle finali – ha detto il tecnico dell’HcC Massimi Bracali – e lo sarà anche quella a Forte dei Marmi. Abbiamo dato un senso ai nostri playout, vincendo due partite e giocando con l’orgoglio e il cuore. A Forte sarà un’altra sfida difficile, con i rossoblù che hanno in panchina un allenatore d’esperienza come Roberto Crudeli e in porta un fenomeno come Riccardo Gnata. Noi daremo come sempre tutto». Nel Castiglione non ci dovrebbero essere problemi di formazione, con i due argentini Tomas Escobar e Facundo Esquibel in gran spolvero (sempre a segno nei playout), oltre al portiere e capitano Michael Saitta, a Oscar Lasorsa, anche lui sempre in gol, che seppur con qualche acciacco sta stringendo i denti, oltre ad Alberto Cabiddu, Mattia Maldini, Diego Guarguaglini, il giovanissimo Diego Bracali e il recuperato Serse Cabella e l’altro portiere Gabriele Irace.

Serie A1 – calendario playout

1a giornata 25/26 aprile

Indeco Afp Giovinazzo-Forte dei Marmi 1-1

Blue Factor Castiglione-Breganze 5-3

2a giornata 2/3 maggio

Blue Factor Castiglione-Indeco Afp Giovinazzo 5-4

Breganze-Forte dei Marmi 1-7

3a giornata 9 maggio

Breganze-Indeco Afp Giovinazzo

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione

4a giornata 16/17 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Breganze

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi

5a giornata 23 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Forte dei Marmi-Breganze

a6 giornata 30 maggio

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Blue Factor Castiglione

La classifica play out

Forte dei Marmi 16 punti; Afp Giovinazzo 14; Castiglione 11; Breganze 3