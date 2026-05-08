MANCIANO – Sabato 16 maggio alle ore 15.30, nella sede sociale di via Ricasoli 19, la Misericordia di Manciano vivrà uno dei momenti più importanti della vita associativa: l’assemblea ordinaria dei soci anno 2026, già convocata in prima convocazione il giorno 30 aprile senza, però, aver raggiunto il necessario numero legale per la validità della stessa.

Quattro punti all’ordine del giorno, ognuno importante per l’operatività della Fraternita, che nel 2025 ha percorso 245.284 km e ha svolto complessivamente 2.553 servizi di cui 1.671 servizi socio-sanitari, 788 servizi di emergenza sanitaria 118, 15 servizi di protezione civile e 79 servizi funebri.

Numeri che parlano da soli e spiegano l’importanza che riveste un’organizzazione di questo tipo per la tenuta del tessuto sociale di un comune vasto qual è Manciano e per garantire, in tempi certi, un servizio di pronto intervento in caso di situazioni di emergenza sanitaria, sotto la direzione della Centrale Operativa 118 Siena-Grosseto.