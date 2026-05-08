FOLLONICA – Nuovo intervento di manutenzione sulla condotta dell’acqua.

Martedì 12 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Follonica per un intervento sulla rete idrica in via degli Olivi. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 16 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in Campi Alti a Mare zona nuove costruzioni, via degli Olivi, via delle Camelie, via dei Pioppi. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 16.

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