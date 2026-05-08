GROSSETO. Un congresso «vero», con un confronto sulle idee e non sulle persone, e la necessità di rilanciare il partito partendo dal territorio. Sono questi i temi al centro della candidatura di Alessio Scheggi alla segreteria provinciale del Partito Democratico, protagonista della nuova puntata della rubrica “Il tempo di un caffè”.

Scheggi ha spiegato di aver accolto la proposta di una parte del partito che si riconosce nella segretaria nazionale Elly Schlein e nel segretario regionale Emiliano Fossi, sottolineando però come la sua candidatura nasca anche da un percorso personale e politico maturato negli ultimi anni. «Serve una nuova fase – ha detto – con un cambio di passo che rimetta al centro il ruolo del partito, anche in vista delle prossime scadenze elettorali».

Al centro della proposta politica anche una riflessione sullo stato di salute del Pd in provincia di Grosseto. «Siamo ai minimi storici per numero di iscritti – ha evidenziato – e questo è un dato che non possiamo accettare. Dobbiamo tornare a essere un luogo di partecipazione, dove le persone possano partecipare, portare idee e contribuire davvero».

Sul congresso, Scheggi ha ribadito l’importanza del confronto tra più candidati: «I congressi unitari spesso nascondono problemi. Un vero dibattito, invece, consente di crescere e di misurarsi sui contenuti». Una competizione che, secondo il candidato, non deve trasformarsi in uno scontro interno, ma rappresentare un’occasione di rilancio.

Guardando alle prossime elezioni amministrative, con appuntamenti importanti anche a Grosseto, Castiglione della Pescaia e Orbetello, Scheggi ha sottolineato come il centrosinistra debba farsi trovare pronto. «Grosseto è la sfida più importante degli ultimi anni – ha affermato – e dovremo mettere in campo le migliori risorse disponibili per costruire una proposta credibile».

“Il tempo di un caffè” si conferma così uno spazio di confronto rapido e diretto con i protagonisti del territorio: quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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