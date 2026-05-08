GROSSETO – Poker dell’Orbetello sul Marina, che prevale 4-1 in Coppa Passalacqua. Sfida immediatamente valida sui rispettivi fronti: quattro corner in meno di 6 minuti, velocità e grinta, voglia di imporsi. L’avanzare del cronometro scopre un Marina brioso, intraprendente, con il tridente avanzato abilitato al dialogo con il quale costruisce grattacapi alla difesa bianco celeste. I giallo neri mantengono l’iniziativa, recuperano palla con raddoppi sempre oculati, efficaci. Il culmine di questo atteggiamento arriva a cavallo del magnifico calcio piazzato di Sciarri, una parabola che si insacca all’altezza del secondo palo, 0-1. I ragazzi di Tagli reagiscono portando Veronesi al tiro senza effetti apprezzabili. Il tempo si esaurisce, il Marina ha in mano il match.

Nei primi 20′ della ripresa lo scenario resta inalterato, Marina pimpante, Orbetello alla ricerca di se stesso. Poi qualcosa muta, la gente di Vallefuoco rallenta, l’Orbetello prende il polso della gara. La svolta, appunto, al 20′. Nel cuore dell’area dei giallo neri qualcosa va in tilt, Ruggeri annusa l’aria e da due passi appoggia in rete, 1-1. Il campo si ribalta, comanda l’Orbetello, il Marina tende ad allungarsi pur cercando di ritrovare brillantezza e concretezza. Le ultime curve dell’incontro regalano il vantaggio dell’Orbetello al minuto 41′, un capolavoro firmato Veronesi dai 35 metri, un tiro ad effetto implacabile, 2-1. Le altre due reti (Vollaro al 49′ e Fiori al 50′), rendono troppo pesante un passivo immeritato per il Marina. L’Orbetello, invece, ha lanciato un chiaro dispaccio al torneo.

Orbetello – Marina 4-1 (0-1)

ORBETELLO: Della Vedova, Stronchi, Bisacco (38′ st Vollaro), Amoroso, Sabatini, Fanciulli, Veronesi, Fontana (15′ st Fiori), Capitini (11′ st Chicca), Lucarelli (31′ st Bonucci), Ruggeri. A disposizione: Allori, Benni, Sclano, Della Volpe, Podestà. All. Tagli.

MARINA: Garzia Peris, Rappuoli (21′ st L. Balducci), Di Felice, Sciarri, Bevilacqua, G. Balducci, Foglia (27′ st Vegni), Rosati (38′ st Iabanti), Prestigiacomo (13′ st Dell’Omedarme), Sglavo (31′ st Arzillo), Abdellaoni. A disposizione: Giulietti, Cassani, Subashi, Sanetti. All. Vallefuoco.

ARBITRO: Cristian Pernazza; 1° assistente Matteo Rullo, 2° assistente Salvatore Sbordone.

MARCATORI: 18′ Sciarri; 20′ st Ruggeri, 41′ st Veronesi, 49′ st Vollaro, 50′ st Fiori.

NOTE: ammonito Fontana. Calci d’angolo 4-2. Recupero: 0′ + 5′.

Risultati e classifica del girone D

Grosseto-Alberese 2-0; Orbetello-Marina 4-1

Orbetello, Grosseto 3 punti; Alberese, Marina 0